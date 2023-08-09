小三通之旅！易飛網推華信「交通套票」3450元起　立榮加碼抽機票

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金廈小三通睽違3年開放，航班更是出現供不應求的狀況，易飛網說明，本月起，華信航空特別將台北至金門提高為每日9航班、台中至金門每日4航班、高雄至金門每日4航班，盼讓全台旅客皆能選擇就近機場出發，來趟說走就走的無壓之旅。
「華信假期小三通」專案除兩地交通方案，旅人還可加購住宿廈門星級酒店或當地特色飯店，華信假期精選廈門聖希羅酒店，鄰近商圈且交通便捷，機加船加酒7188元起。
易飛網說，還有全新廈門一日遊行程任君選配，體驗廈門舊城風情，「南靖雲水謠古鎮」及「永定高北土樓群」等行程最低782元起，便能飽覽多個世界遺產土樓，登樓探究古代客家生活及其歷史故事，散策鎮中悠長古道，賞溪岸邊的百年榕樹群，同時品嚐在地特色客家料理。
華信假期秋季線上旅展活動即日起開跑，金門、馬祖、澎湖、花蓮及台東等全線商品3699元起，2人成行，旅展限定優惠每人可再折300元。
因應漸增的金廈旅運需求，立榮假期日前也推出「金廈小三通機加酒專案」3天2夜8167元起，產品內容包含台灣金門來回機票、金門廈門來回船票、自選酒店住宿，以及機場、碼頭間的接駁與廈門碼頭貴賓室服務。即日起至8月31日，訂購金廈小三通產品不僅享有機加酒雙重折扣優惠，還有機會抽中立榮航空國內機票。
為了歡慶時隔3年重啟小三通，即日起至8月31日，於立榮假期訂購金廈小三通產品，結帳時輸入「GXM2023」機加酒訂單現折500元，並贈送一組300元立榮假期折扣碼，以及加碼抽立榮航空國內機票。
針對無住宿需求旅客，也可利用長汎假期推出的「金廈便捷通」，含台灣五地出發至金門的機票、機場碼頭接駁與至廈門的船票，單程每人3400元起，一人成行天天出發。