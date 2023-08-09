海龜玳瑁擱淺八斗子漁港 2個月後復原野放基隆潮境保育區
一隻擱淺漂流八斗子漁港港區內的海龜玳瑁，在今年5月間由海巡署人員發現，經基隆市政府動物保護防疫所委請中華鯨豚協會前往救援，經2個月醫療及飼育員照顧後，今（9）日由基隆市政府副市長邱佩琳、產發處長林鼎超及海洋委員會海洋保育署、國立海洋科技博物館等團體共同到潮境保育區進行野放作業，一起為海洋盡份心力，彰顯對海洋保育工作的重視。
記者吳嘉億／綜合報導
邱佩琳表示，海龜擱淺通常發生遭漁具釣獲情形，感謝海委會海保救援網、桃園市政府、中華鯨豚協會、獸醫師及飼育員共同投入海龜救援行動，讓海龜救援存活機會大大提升，市府未來不僅會持續優化場地設備，讓八斗子海之生提供鯨豚及海龜救傷最好的後盾。
基隆市政府動物保護防疫所說明，野放的海龜玳瑁屬1級瀕臨絕種保育類野生動物，為強化海龜保育效能，市府已建立與各單位的合作，對於海龜救援、收容、醫療、野放有良好模式，本次救援是國內成功的案例。
基隆市政府動物保護防疫所呼籲，發現受傷海龜要謹記需移往陰涼處、灑水保濕、固定前肢避免拍打；若漁民誤捕海龜，通常是昏迷不是死亡，切勿直接丟入海中。如有發現海龜擱淺，可立即撥打基隆市政府1999專線、海巡署118專線、動物保護24280677電話通報，一起保育海洋生物，維護生物多樣性。