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海龜玳瑁擱淺八斗子漁港　2個月後復原野放基隆潮境保育區

▲基隆市副市長邱佩琳與相關團體共同到潮境保育區進行海龜玳瑁野放作業，一起為海洋盡心力。（圖 ／基隆市政府提供）
▲基隆市副市長邱佩琳與相關團體共同到潮境保育區進行海龜玳瑁野放作業，一起為海洋盡心力。（圖 ／基隆市政府提供）

記者吳嘉億／綜合報導

一隻擱淺漂流八斗子漁港港區內的海龜玳瑁，在今年5月間由海巡署人員發現，經基隆市政府動物保護防疫所委請中華鯨豚協會前往救援，經2個月醫療及飼育員照顧後，今（9）日由基隆市政府副市長邱佩琳、產發處長林鼎超及海洋委員會海洋保育署、國立海洋科技博物館等團體共同到潮境保育區進行野放作業，一起為海洋盡份心力，彰顯對海洋保育工作的重視。

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▲擱淺漂流在八斗子漁港的海龜玳瑁，經過2個月的醫療及照顧後，在基隆潮境保育區進行野放作業。（圖 ／基隆市政府提供）
▲擱淺漂流在八斗子漁港的海龜玳瑁，經過2個月的醫療及照顧後，在基隆潮境保育區進行野放作業。（圖 ／基隆市政府提供）
邱佩琳表示，海龜擱淺通常發生遭漁具釣獲情形，感謝海委會海保救援網、桃園市政府、中華鯨豚協會、獸醫師及飼育員共同投入海龜救援行動，讓海龜救援存活機會大大提升，市府未來不僅會持續優化場地設備，讓八斗子海之生提供鯨豚及海龜救傷最好的後盾。

基隆市政府動物保護防疫所說明，野放的海龜玳瑁屬1級瀕臨絕種保育類野生動物，為強化海龜保育效能，市府已建立與各單位的合作，對於海龜救援、收容、醫療、野放有良好模式，本次救援是國內成功的案例。

基隆市政府動物保護防疫所呼籲，發現受傷海龜要謹記需移往陰涼處、灑水保濕、固定前肢避免拍打；若漁民誤捕海龜，通常是昏迷不是死亡，切勿直接丟入海中。如有發現海龜擱淺，可立即撥打基隆市政府1999專線、海巡署118專線、動物保護24280677電話通報，一起保育海洋生物，維護生物多樣性。


 

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