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颱風天巡農園救災英雄遭土石流埋沒　許淑華哽咽緊抱遺孀

▲許淑華緊緊擁抱遺孀，表示縣府會先提供協助，不足部分再由民間資源挹注。（圖／南投縣政府提供，2023.08.09）
▲許淑華緊緊擁抱遺孀，表示縣府會先提供協助，不足部分再由民間資源挹注。（圖／南投縣政府提供，2023.08.09）

記者顏幸如／南投報導

卡努颱風超大豪雨重創仁愛鄉，平常救災總是跑第一的精英村林姓農友，巡農園時不幸遭土石流埋沒身故，縣長許淑華今深入部落慰問家屬，緊緊抱住死者遺孀，表示將全力協助喪家。她指出未來災民重建家園，可能需要家電用品、寢具、沙發、桌椅等等，縣府將盤點物資品項與數量，匯集眾人愛心發揮更大力量。

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58歲的仁愛鄉廬山部落林姓村民，4日下午騎車巡視精英溫泉附近的菜園，直到傍晚都沒回家，6日上午搜救人員在附近菜園找到被壓在土石堆下的他，全身只露出一隻手，早已沒了生命跡象，親友不捨跪地撫屍哭泣。死者好友說，林男熱心公益，過往只要山上發生災害，他二話不說投入救災行列，是部落的救災英雄，「怎麼就這樣走了」。

▲卡努颱風重創南投，許淑華巡視各村落清消、重建家園的進度。（圖／南投縣政府提供，2023.08.09）
▲卡努颱風重創南投，許淑華巡視各村落清消、重建家園的進度。（圖／南投縣政府提供，2023.08.09）
南投縣長許淑華與議長何勝豐、永齡基金會執行長郭曉玲今（9）日下午在精英村長陳松柏陪同下，前往不幸身故的林姓村民家中慰問，致送20萬元慰助金。死者有2個孩子、4個孫子，林太太數度哽咽落淚，透露丈夫為了趕在颱風前採收農作，才會被水沖走。許淑華難過的緊緊擁抱遺孀，表示無論生活協助、孩子學費或農田復育等問題，任何困難與需求都可以向村長反應，縣府會先提供協助，不足部分再由民間資源挹注。

許淑華隨後深入精英村各部落，實地了解受災部落家戶的需求及困難，也嘗試挺進因平靜橋嚴重毀損仍未搶通的投85線，最後在路斷處折返。

▲南投縣政府提供捐款及捐贈物資的相關資訊。（圖／南投縣政府提供，2023.08.09）
▲南投縣政府提供捐款及捐贈物資的相關資訊。（圖／南投縣政府提供，2023.08.09）
許淑華表示，目前民間送過來的物資以日常民生用品為主，將持續追蹤、瞭解災民的實際需要，未來重建家園需要家電用品、寢具、沙發、桌椅等等，將盤點物資品項與數量，運用災害準備金等自有財源全力提供協助，也希望能匯集眾人熱心與愛心，發揮更大力量。
 

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