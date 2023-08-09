世大運落幕／中華隊賽況全紀錄　總獎牌數締造境外最佳紀錄

中華職棒／超大咖！前味全龍洋將田澤純一入選杭州亞運日本隊

▲前中職味全龍終結者田澤純一，回到日本將代表打杭州亞運會。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲前中職味全龍終結者田澤純一，回到日本將代表打杭州亞運會。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

第19屆2022杭州亞運會即將在9月23日到10月8日登場，日本隊投手田澤純一，過去曾待過大聯盟紅襪、馬林魚隊，跟陳偉殷還曾是隊友，前年曾在味全龍擔任守護神，而他現在回到日本ENEOS新日本石油，入選這次亞運會，田澤純一也成為這屆亞運會，日本隊最大咖球星。

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以下為日本隊陣容

■投手 嘉陽宗一郎（27、豐田汽車）

堀誠（28、東日本電信電話）

森田駿哉（26、本田技研工業）

加藤三範（25、ENEOS）

佐竹功年（39、豐田汽車）

岩本喜照（28、日本新薬）

田澤純一（37、ENEOS）

渕上佳輝（26、豐田汽車

片山雄貴（30、本田技研工業）

■捕手 南木寿也（24、北海道旅客鐵道）

木南了（31、日本通運）

辻野雄大（30、本田技研工業）

■内野手 中川拓紀（24、本田技研工業）

中村迅（24、東日本電信電話）

金子聖史（30、東芝）

北村祥治（29、豐田汽車）

下川知弥（30、東日本電信電話）

丸山壮史（24、ENEOS）

■外野手 望月直也（28、豐田汽車）

猪原隆雅（23、MIKI HOUSE

向山基生（27、東日本電信電話）

佐藤竜彦（28、本田技研工業）

笹川晃平（29、東京瓦斯）

鈴木聖歩（26、東日本旅客鉄道）

監督:石井章夫（東京瓦斯）

日本隊這次由石井章夫監督領軍，而他過去是捕手，曾被大洋鯨隊指名，但他因為家庭因素婉拒，老弟可是過去西武獅隊「火球男」石井貴，兩人都在日本球界相當活躍。

日本隊上次在亞運會奪金，已經是1994年的廣島亞運會，近期亞運會，連續3屆都是韓國隊奪金。

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