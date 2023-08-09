中華職棒／超大咖！前味全龍洋將田澤純一入選杭州亞運日本隊

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■投手 嘉陽宗一郎（27、豐田汽車）
堀誠（28、東日本電信電話）
森田駿哉（26、本田技研工業）
加藤三範（25、ENEOS）
佐竹功年（39、豐田汽車）
岩本喜照（28、日本新薬）
田澤純一（37、ENEOS）
渕上佳輝（26、豐田汽車）
片山雄貴（30、本田技研工業）
■捕手 南木寿也（24、北海道旅客鐵道）
木南了（31、日本通運）
辻野雄大（30、本田技研工業）
■内野手 中川拓紀（24、本田技研工業）
中村迅（24、東日本電信電話）
金子聖史（30、東芝）
北村祥治（29、豐田汽車）
下川知弥（30、東日本電信電話）
丸山壮史（24、ENEOS）
■外野手 望月直也（28、豐田汽車）
猪原隆雅（23、MIKI HOUSE）
向山基生（27、東日本電信電話）
佐藤竜彦（28、本田技研工業）
笹川晃平（29、東京瓦斯）
鈴木聖歩（26、東日本旅客鉄道）
監督:石井章夫（東京瓦斯）
日本隊這次由石井章夫監督領軍，而他過去是捕手，曾被大洋鯨隊指名，但他因為家庭因素婉拒，老弟可是過去西武獅隊「火球男」石井貴，兩人都在日本球界相當活躍。
日本隊上次在亞運會奪金，已經是1994年的廣島亞運會，近期亞運會，連續3屆都是韓國隊奪金。