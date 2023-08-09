「救災兵力未到位」爭議急設停損 投縣府：國軍冒險犯難令人感動
南投縣政府昨指「申請增派300名國軍弟兄迄未落實到位」，被國防部打臉。縣長許淑華今下午緩頰表示「資訊傳遞有落差」，晚間縣府再發新聞稿，稱讚國軍198位弟兄，第一時間冒險挺進山區救災民，精神令人感動，至於紛紛擾擾的「爭議口水」希望就此打住。
記者顏幸如／南投報導
南投縣卡努颱風災情慘重，後續救災工作竟演變成藍綠口水大戰，南投縣政府8日新聞稿指「增派300名國軍弟兄迄未落實到位」，被國防部打臉後，連總統蔡英文都在臉書發文「感謝每一位辛苦的國軍弟兄姐妹」。縣長許淑華今（9）日出面緩頰，表示相關說法是因「資訊上面傳遞有些誤差」，昨天鄉公所關心是否有足夠兵力協助，她才再三確認兵力能否如期進入，事後軍方也表示將全力支持清運作業。
晚間南投縣政府再發新聞稿，表示災害發生後，國軍派出198位弟兄克服路斷、冒雨搶進災區，第一時間運送人員、機具，冒險犯難挺進山區救災民，「這樣的精神令人感動」。
新聞稿指出，隨著道路陸續打通，災區需要更多人力進入部落協助清理家園，基層反映300位國軍尚未全部到位，縣長許淑華請消防局了解協助，「單純的資訊傳遞落差，沒有必要做文章」，縣長許淑華一直很感謝軍方協助。縣府與軍方還有公所三方溝通沒有問題，如何搭配救災已有默契，會通力合作協助災區重建。
縣府同時表示，南投因為颱風豪雨，水已經太多了，此時此刻需要集中力量全力投入受災地區，對於各界的關心、批評指教，相信都是希望更好為出發點，至於紛紛擾的「爭議口水」，希望就此打住，相信這才是全民的企盼。