14歲炫富網紅Lil Tay過世！家人證實死訊：她走不出哥哥離世
14歲知名網紅兼饒舌歌手Lil Tay（本名：克萊兒霍普，Claire Hope），因在網路上靠著爆粗口、炫富走紅。近日，她突然爆出死訊，家人也在她IG上發文證實消息，表示「任何言語都無法表達我們的痛苦。」透露她因哥哥過世，遲遲無法走出傷痛。
記者薛羽彤/綜合報導
Lil Tay家人表示哥哥前幾月的離世，讓她無法接受，在傷痛中無法走出，外界猜疑Lil Tay可能因此輕生，不過家人強調「我們對失去家人感到悲痛，在這無比巨大的悲痛時刻，懇請大家保護隱私，關於克萊兒和她哥哥離世的狀況仍在調查中。」
Lil Tay自9歲在網路上，常在影片中拿著大把鈔票炫富以及爆粗口，飽受爭議的行為掀起討論度，讓她因此爆紅，至今IG擁有343萬人追蹤。2018年Lil Tay被踢爆，影片中的跑車和鈔票，都是媽媽老闆的，最初Lil Tay媽媽向老闆開口「能不能讓我女兒跟你的車拍個照。」老闆沒多想就答應，沒想到車子被拿來拍攝炫富影片，被揭穿後Lil Tay媽媽也羞愧離職。
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