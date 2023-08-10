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中華職棒／王柏融換林子偉可能成真？細數中職過去交易歷史

▲台鋼雄鷹傳聞欲拿林子偉與樂天交易王柏融議約權。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹傳聞欲拿林子偉與樂天交易王柏融議約權。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒台鋼雄鷹今（10）日傳出跟樂天桃猿交易球員議約權，根據《自由時報》報導，台鋼選擇把今年季中的選秀狀元林子偉，換目前在火腿打拚的台灣好手王柏融以及多名球員，這可能是中職歷史上第27次交易，過去中職交易，早期以味全龍、兄弟象較為頻繁，早期還牽扯到旅外球員，的確比較多爭議。

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中職歷史上有26次交易，近期為富邦悍將楊彬、楊晉豪，交易樂天桃猿的林澤彬、王躍霖，而在此之前，交易竟然停止9年之多，可見中職交易市場比較不熱絡。

史上第一筆交易為味全龍隊林易增、陳彥成，交易兄弟的呂明賜，事實上就像是「呂明賜歸台秀」，因為呂明賜當時在日職巨人隊發展，想要回台加入味全，但兄弟討論後，在選秀會上指名他。

味全龍一度想要「彎道超車」，以200萬、20萬月薪（當時平均國人年薪2萬左右），並以「打擊教練」方式網羅他，但仍遭到否決，味全龍只好拿出林易增、陳彥成交易，林易增也很有意願加入兄弟，成為第一筆交易。

1995年的吳思賢是以250萬的身價轉戰統一獅隊，吳思賢原本在兄弟就是業餘強打，之後前往日本業餘社會人球隊鷺宮製作所效力，月薪高達15萬左右，之後回台加入俊國熊，被交易到統一獅，1998年又被交易到兄弟，單換陳琦豐。

2003年日職大榮鷹看上中信鯨陳文賓的怪力想要網羅，用捕手笹川隆交易，他也是用類似「租借」方式前往，而最令人印象深刻的，就是2010年，統一獅隊以250萬台幣，交易來興農牛強打者張泰山，他也真的幫獅隊打下總冠軍，可說是相當值得。


中華職棒交易一覽表

年度 提出球隊 交易人員 參與球隊 交易人員
1992年 味全隊 林易增
陳彥成		 兄弟隊 呂明賜
統一隊 時報隊 江泰權
三商隊 侯明坤 俊國隊 陳長陽
1995年 統一隊 250萬元 俊國隊 吳思賢
1996年 兄弟隊 陳彥成 興農隊 150萬元
興農隊 張耀騰 時報隊 350萬元
1997年 統一隊 陳文賓 興農隊 林朝煌
1998年 統一隊 吳思賢 兄弟隊 陳琦豐
三商隊 許聖杰 味全隊 160萬元
1999年 興農隊 王傳家 統一隊 150萬元
三商隊 黃自強 味全隊 鄭文賢
2001年 中信隊 何紀賢 興農隊 陳文賓
2003年 中信隊 陳連宏 統一隊 林朝煌
蔡昆祥
大榮隊 笹川隆 中信隊 陳文賓
2004年 統一隊 許聖杰 誠泰隊 陽　森
2008年 暴龍隊 黃欽智
施翔凱		 La New隊 江柏青
顏志中
鄭余亮
2009年 統一隊 300萬元 La New隊 徐余偉
2010年 兄弟隊 黃志祥 La New隊 黃仕豪
兄弟隊 方克偉
10萬元		 興農隊 郭健瑜
王建勛
兄弟隊 現金 La New隊 李風華
石彥緯
興農隊 張泰山 統一隊 250萬元
2011年 兄弟隊 陳冠任 桃猿隊 李居冠
2012年 兄弟隊 李金木 統一隊 鄭乃文
2013年 桃猿隊 耿伯軒
30萬元		 兄弟隊 王英山
統一隊 蔡璟豪 桃猿隊 林家瑋
2022年 桃猿隊 王躍霖
林澤彬		 富邦隊 楊晉豪
楊彬
（製表參考台灣棒球維基館）

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