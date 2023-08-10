中華職棒／王柏融換林子偉可能成真？細數中職過去交易歷史

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史上第一筆交易為味全龍隊林易增、陳彥成，交易兄弟的呂明賜，事實上就像是「呂明賜歸台秀」，因為呂明賜當時在日職巨人隊發展，想要回台加入味全，但兄弟討論後，在選秀會上指名他。
味全龍一度想要「彎道超車」，以200萬、20萬月薪（當時平均國人年薪2萬左右），並以「打擊教練」方式網羅他，但仍遭到否決，味全龍只好拿出林易增、陳彥成交易，林易增也很有意願加入兄弟，成為第一筆交易。
1995年的吳思賢是以250萬的身價轉戰統一獅隊，吳思賢原本在兄弟就是業餘強打，之後前往日本業餘社會人球隊鷺宮製作所效力，月薪高達15萬左右，之後回台加入俊國熊，被交易到統一獅，1998年又被交易到兄弟，單換陳琦豐。
2003年日職大榮鷹看上中信鯨陳文賓的怪力想要網羅，用捕手笹川隆交易，他也是用類似「租借」方式前往，而最令人印象深刻的，就是2010年，統一獅隊以250萬台幣，交易來興農牛強打者張泰山，他也真的幫獅隊打下總冠軍，可說是相當值得。
中華職棒交易一覽表
|年度
|提出球隊
|交易人員
|參與球隊
|交易人員
|1992年
|味全隊
|林易增
陳彥成
|兄弟隊
|呂明賜
|統一隊
|無
|時報隊
|江泰權
|三商隊
|侯明坤
|俊國隊
|陳長陽
|1995年
|統一隊
|250萬元
|俊國隊
|吳思賢
|1996年
|兄弟隊
|陳彥成
|興農隊
|150萬元
|興農隊
|張耀騰
|時報隊
|350萬元
|1997年
|統一隊
|陳文賓
|興農隊
|林朝煌
|1998年
|統一隊
|吳思賢
|兄弟隊
|陳琦豐
|三商隊
|許聖杰
|味全隊
|160萬元
|1999年
|興農隊
|王傳家
|統一隊
|150萬元
|三商隊
|黃自強
|味全隊
|鄭文賢
|2001年
|中信隊
|何紀賢
|興農隊
|陳文賓
|2003年
|中信隊
|陳連宏
|統一隊
|林朝煌
蔡昆祥
|大榮隊
|笹川隆
|中信隊
|陳文賓
|2004年
|統一隊
|許聖杰
|誠泰隊
|陽 森
|2008年
|暴龍隊
|黃欽智
施翔凱
|La New隊
|江柏青
顏志中
鄭余亮
|2009年
|統一隊
|300萬元
|La New隊
|徐余偉
|2010年
|兄弟隊
|黃志祥
|La New隊
|黃仕豪
|兄弟隊
|方克偉
10萬元
|興農隊
|郭健瑜
王建勛
|兄弟隊
|現金
|La New隊
|李風華
石彥緯
|興農隊
|張泰山
|統一隊
|250萬元
|2011年
|兄弟隊
|陳冠任
|桃猿隊
|李居冠
|2012年
|兄弟隊
|李金木
|統一隊
|鄭乃文
|2013年
|桃猿隊
|耿伯軒
30萬元
|兄弟隊
|王英山
|統一隊
|蔡璟豪
|桃猿隊
|林家瑋
|2022年
|桃猿隊
|王躍霖
林澤彬
|富邦隊
|楊晉豪
楊彬