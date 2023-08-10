今迎關聖帝君誕辰！拜對文武神像「旺財升官」 3類人拜錯恐破財
今（10）日為農曆6月24日，正是「關聖帝君」關羽的誕辰，關公精於算數計帳，且所用的刀，十分鋒「利」，與生意上求「利」同音，求之獲「利」是生意人的守護神，但命理專家楊登嵙提醒，要注意關公神像有分文、武、封官端坐三大類，求智慧、求財、求升官各有不同，拜對有助於升官、旺財運，生意人敗文關公則恐有破財風險，尤其是見不得光的行業、小三、小王最好不要拜，則恐怕運勢下滑。
記者鍾怡婷/綜合報導
楊登嵙指出，關公神像分文武，拜對大加分，拜錯可能會虧本，但是用不當手段賺錢或犯法者，見不得光行業、當人小三、小王等三種人最好不要拜關公，否則不只無法獲庇佑，且是自投羅網，會受到懲罰。適合求正財，想要中大獎發橫財，來求偏財運者較不適合，否則來拜關恐怕遭身旁的兵將出手懲罰，但若願意痛改前非者，可以祭拜。
一、文關公：手拿「春秋」書卷，代表關公讀書沈思，書本有開和闔兩種，文職工作、文官、學生都適合拜，但若是手中拿的是「開本」的關公像，「開本」台語諧音近似「虧本」，生意人就不要拜這種神像。
二、武關公：手拿青龍偃月刀，適合做生意的人的人拜，但關公的刀刃最好向內。「武關公」神像還有一種是騎赤兔馬的，通常從事運輸業的貨運、航空、計程車業，還有在外忙奔忙的業務、保險仲介等行業都很適合來拜，可以獲得關聖帝君的庇佑出入順利平安，業績暢旺。
三、封官後端坐神像：手拂鬚或持笏板的關公神像，這類關公神像在宮廟最常見，不管文職、讀書人或軍警、生意人都可以拜。