強打中年／樂天有誠意交易王柏融！台鋼是否談妥林子偉成關鍵
中華職棒樂天桃猿傳出有意願交易旅日好手王柏融的回台「議約權」，並且還願意把多位球員一起「打包」，換回台鋼雄鷹狀元林子偉，這筆交易看似不容易達成，但台鋼已經聽取各隊報價已久，不只樂天，各隊都有開出「禮物包」，其中樂天願意提出王柏融，讓台鋼十分驚喜。
記者吳政紘/綜合報導
30歲的王柏融，現在仍是當打之年，台鋼明年將會前進一軍，面臨票房、人氣的考驗，的確需要「超級球星」，總教練洪一中就曾提出需要「強打者」，王柏融是他過去Lamigo時期待過的子弟兵，洪總也很願意幫助他成長，當然找回過去「大王」身手也很要緊。
之前就有樂天想要「WIN NOW」的傳聞，富邦也提出申皓瑋、董子恩等人想要「試水溫」，可惜未能如願，但交易中提到的名字藍寅倫、林承飛等都的確可能是台鋼鎖定對象，台鋼「什麼位置都缺」的狀況下。
不但換回中外野大將王柏融，還能有其他多位即戰力戰將，給予台鋼戰力大升級機會，唯一要注意的是中職規章有對於球員選秀辦法有提到「第88條【球員契約】於選拔會議中取得球員契約締結權之球團， 不得隨意放棄，亦不得在未簽訂球員契約前以任何方式讓 渡給其他球團。」
台鋼跟林子偉一定要先簽約，才能夠讓渡到其他球團，樂天不需要經過王柏融同意，就可以完成交易，因此這筆交易的關鍵，在於台鋼如何簽下林子偉，至於王柏融是否歸台？就要看他的表現而定。