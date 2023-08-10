傳奇樂團「The Band」成員過世！羅比羅伯森抗癌1年 仍不敵病魔
加拿大傳奇樂團「The Band」（樂隊合唱團）吉他手羅比羅伯森在近日因罹癌去世，享壽80歲，他的家人也在官方社群媒體上證實此事。羅比是「The Band」第4位去世的成員，Richard Manuel、Rick Danko、Levon Helm分別於1986年、1999年、2012年離世，鍵盤手兼管風琴手Garth Hudson是樂隊唯一在世成員。
記者吳雨婕/綜合報導
據《TMZ》報導，有知情人士透露，羅比與前列腺癌抗爭1年後，於周三（當地時間）在洛杉磯過世，據悉，他近來狀況良好，卻突然在周二（當地時間）向太太表示感覺不太舒服，太太緊急將他送醫後，卻在星期三凌晨接到醫院電話，得知羅比已經去世。
羅比的家人在羅比的IG發文證實噩耗，提到：「羅比去世時，家人圍繞在他身邊，包括他的妻子珍妮特、前妻多米尼克、她的伴侶尼古拉斯，以及他的孩子亞歷山德拉、塞巴斯蒂安、德爾菲娜和德爾菲娜的伴侶肯尼。」
羅比是「The Band」的吉他手與主要作曲人，他與「The Band」創作出的音樂作品，奠定了美式音樂的基礎，他與「The Band」的其他成員被引入加拿大音樂名人堂、搖滾名人堂等，個人在滾石雜誌百大吉他手中排名第59。
身為作曲人的羅比，他的成名作有〈The Weight〉、〈The Night They Drove Old Dixie Down〉、〈Up on Cripple Creek〉、〈Broken Arrow〉、〈Somewhere Down the Crazy River〉等，他在2011年入選加拿大歌曲創作名人堂，並由國家作曲學院頒發「終身成就獎」。