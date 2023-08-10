具俊曄是寵妻狂魔！抱大S上廁所、餵吃飯、煮消夜：我一點都不累
大S（徐熙媛）和具俊曄分手23年，女方離婚後，男方一通舊電話號碼追回初戀，小倆口去年2月8日登記結婚，偶像劇般的愛情故事為人津津樂道，具俊曄當年礙於男偶像戀愛會影響人氣，主動跟大S提分手，或許是補償和愧疚心態，他沒有一天、一刻不寵溺老婆，不僅親手幫大S刺青、下廚，還會抱她去上廁所，榮登新一代寵妻狂魔。
記者楊穎軒／綜合報導
具俊曄與大S去年接受雜誌專訪時，高頻率的眼神交會、肢體不經意的觸碰都散發滿滿愛意，他直言喜歡大S的一切，兩人婚後住在台北的家，近日具俊曄於韓綜透露，自己平時會下廚做大S喜歡的韓式料理，然後陪老婆在床上吃飯、追韓劇，甚至以公主抱的方式抱著大S去廁所或其他地方，把愛妻當女王在寵。
此外，如果大S半夜說「歐巴（哥哥）我餓了」，正在睡覺的具俊曄會立刻起床，幫老婆煮泡麵，「住韓國時半夜起床會非常累，但跟熙媛在一起，我一點都不累，真的」，先前具俊曄赴美國工作，被粉絲偶遇並要求合影，他大方贈送與大S合拍的雜誌，連出國都隨身攜帶夫妻倆的作品，再次展現對大S的愛意。
大S曾說，大腿上的紋身是具俊曄親手操刀，原本是一條燙傷的紅疤，她覺得很醜，具俊曄就拿從韓國帶來的刺青機，替她畫了一個小人，「他都會先刺在自己身上，覺得不錯才刺我」，更說：「晚上我們會一起看韓劇，突然看到某個圖案很好看，就隨興在家裡刺青！」
小S在節目上爆料，大S和具俊曄天天在家演偶像劇，只要姐夫在身邊，大S連根手指頭都不用動，具俊曄會一口一口把飯菜送進愛妻嘴裡，大S會像寶寶一樣躺著，邊睡邊吃，具俊曄坦言以前不是浪漫的人，直到遇上大S，自然而然想為她付出，認為彼此已經浪費太多時間，「我正在把20年來沒談的戀愛全部一次補回來」、「我到死之前都要愛著大S」，牢不可破的愛意令外界動容。