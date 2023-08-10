寵妻魔人不只具俊曄！演藝圈還有「4男神」　周杰倫浪漫無極限

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坤達和柯佳嬿2012年12月因一起演出台劇《我們發財了》擦出愛火，兩人交往5年後，於2017年步入禮堂，坤達曾在受訪時透露，自認為最有guts的一面就是從不讓老婆洗碗，且只要柯佳嬿一個表情，他就會馬上知道老婆的需求；他還曾在柯佳嬿飛往韓國工作時，偷偷搭機給老婆驚喜，站在飯店對街要她打開窗戶，展現出浪漫的一面。
修杰楷是婚姻神隊友！演藝圈公認好男人
賈靜雯2015年和修杰楷再婚，兩人婚後生下2女，家庭十分幸福美滿，她在今年父親節發文表示，修杰楷是婚姻神隊友，甘願做家庭後盾，讓她能放心地去做熱愛的演藝工作，「因為他說，我被喜愛所以不能不被看見」。賈靜雯更透露當初會選擇嫁給修杰楷，就是因為對方的責任心及陪伴孩子們玩樂的模樣，在她心中超級加分，還常常一手包辦家常清冰箱菜餚，根本就是國民好老公。
周杰倫卸下天王包袱！在家只懂寵愛老婆
昆凌和周杰倫結婚8年，兩人育有1子2女，一家5口非常幸福，而周杰倫當初不僅辦了3場世紀婚禮把昆凌娶回家，婚後更時常帶著妻小回昆凌娘家澳洲布里斯本度假。周杰倫還曾用無人機在空中寫字向老婆喊話，平時也會陪伴昆凌逛街、拍照到滿意為止，雖然在舞台上是超級天王，但私下卻是愛妻成痴。
林宥嘉回家主動扛家事！寵妻宣言超霸氣
林宥嘉和丁文琪2014年公開認愛，兩人於2017年結婚，婚後生下1子1女。林宥嘉談到老婆，臉上總是洋溢著幸福的笑容，還曾公開讚美丁文琪是最美的女明星。雖然林宥嘉演藝工作繁忙，但回家仍會主動幫忙做家事，他曾直言：「家事本來就是該一起分擔，不能說是『幫』老婆。」寵妻的模樣讓許多人十分羨慕。