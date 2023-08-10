駁前瞻債留子孫「我完全不同意」　陳建仁：幫子孫投資未來

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對於部分人士稱前瞻是債留子孫，陳建仁表示完全不同意，前瞻建設是幫子孫投資未來，使未來在經濟上、社會上有更好的發展。大家也知道總統蔡英文上任之際，舉債決算大約5兆4000多億元，到現在為止是5兆8000多億元，增加4000多億元的舉債，相較於以前的舉債狀況少很多。所以前瞻在進行的過程當中，舉債反而減少了，還債的金額反而增加了，而且投資未來，讓子孫有更好的基礎建設。
陳建仁說，有人批評說施政是應該不分藍綠，而前瞻基礎建設卻是藍綠不均，但大家可以看到前瞻不只是均衡南北發展，更重要的是，城鄉發展也有所均衡，像「班班有冷氣」、「生生用平板」，營養午餐的中央廚房由大帶小等等，還有相關長照建設。另外像前瞻裡有水環境，國內雖面臨2次百年大旱，也避免地方出現缺水的情形；最近碰到2次颱風，高屏溪的水濁度飆高到平常的420倍，如果是比起以前，翡翠水庫在蘇迪勒颱風的時候，水就不能喝了。因有前瞻建設跟伏流水的計畫，所以高雄市的供水完全沒有問題。事實上前瞻建設跟一般人民的生活息息相關。
陳建仁也提到，自己說自己好不夠，國際上對台灣基礎建設指標的評比，瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力年報，這是全世界公認，在世界競爭力評比最好的指標，在64個評比國家當中，台灣的總體排名從2018年的第17名，提升到現在2023年的第6名，總體的競爭力提升11名；如果看基礎建設項目，也可以看到基礎建設項目從2018年到2023年，從第22名提升到第12名。
陳建仁最後說，顯然可以看到前瞻投資進來以後，國際認證前瞻基礎建設實際上是有效的，也使得基礎建設在全世界64個評比的國家排到第12名，在亞洲更是相當傑出。強調前瞻有它的成果，也讓國外看到台灣。更重要的是，前瞻建設就是為子孫打下未來更幸福、更溫暖，讓大家一起努力。