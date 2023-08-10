BLACKPINK才剛慶祝7周年！官網驚見「Jennie遭除名」 爆出不續約
南韓女子天團BLACKPINK人氣紅遍全球，許多粉絲關心今年8月合約到期後，4名成員和經紀公司YG娛樂是否會續約。然而先前曾傳出Jennie將和YG解約，且Jisoo決定追隨的傳聞，如今又有粉絲發現，BLACKPINK官網周邊商品頁面，竟唯獨少了Jennie的名字，讓網友們猜測這是否就是暗示Jennie不會續約的訊號，令許多粉絲感到相當難過。
記者賴禹妡/綜合報導
BLACKPINK在8月8月迎來出道7周年，當時4名團員都在第一時間發文慶祝，讓不少網友認為全員續約的機率頗高。沒想到，近日卻有粉絲發現，BLACKPINK官網販售周邊商品的頁面中，出現Jisoo、Rosé、Lisa的名字，但就是唯獨不見Jennie，讓許多粉絲猜測這是Jennie即將宣布不續約的暗示，紛紛心碎不已。
消息曝光後，引起兩派說法，有粉絲直言雖然早有預感，但仍非常難過，BLACKPINK缺少任何一員都不再完整，未來難以支持下去；但也有人認為Jennie離開YG，或許會有更好的發展。而YG娛樂相關人員日前曾透露，BLACKPINK在全球巡迴演唱會結束前都會維持現有合約，續約消息可能會在9月以後公布，目前結果仍未確定，一切消息有待官方公告。