▲ Aston Martin DB12 正式登台，基礎售價 1,288 萬元起！

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全新設計的車頭具有更大的中央水箱護罩及左右進氣孔，透過前格柵面積增加56%，提供絕佳的散熱效果；DB12 前軸加寬 6 mm、後軸增加 22 mm 呈現更寬廣的車身，整體優雅的姿態與外顯肌肉曲線使人印象深刻，而新式無邊框後視鏡則提供了最清楚遼闊的視覺體驗。
DB12 內裝將當代新穎設計與經典奢華工藝完美結合，搭載 Aston Martin 自主開發之全新世代資訊娛樂系統，觸控螢幕及實體按鈕、撥桿等多元操控體驗，提供座乘者絕佳使用便利性。DB12 內裝採用來自蘇格蘭頂級皮革 Bridge of Weir ，手工縫製打造香氣四溢的溫潤氛圍，在全天候、長距離的旅途表現尤其出色，DB12 同時搭載品牌新推出的菱格紋絎縫造型，可選用頂級全皮革或 Alcantara 材質，體現 Aston Martin 追求極致豪奢的使命。
DB12 導入由 Aston Martin 自主開發設計的全新世代資訊娛樂系統，採用雙 10.25 吋、1970x720 高解析度之螢幕，電容式觸控反應僅需 30 毫秒，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，提供乘客絕佳的使用體驗。
Aston Martin 深諳觸控螢幕及實體按鈕之間的平衡，包括排檔桿、駕駛模式選擇、懸吊控制、ESP、排氣閥門、車道輔助系統、通風椅等皆保留實體控制鈕，中控操作沿內裝中心線由上而下分佈，符合人體工學，提供駕駛者最流暢的使用介面。
DB12 的導航系統具有聯網功能，提供智慧便捷的體驗。駕駛能夠輕易地查找喜愛的餐廳，閱讀評論並將其設置為目的地，更可以於手機內的 Aston Martin App 確認目的地，並將其傳送至 DB12 導航前往。地圖畫面部分，舒適色調且銳利的全新 3D 圖資透過即時交通資訊提供最直觀且清晰的路線指示。此聯網系統更提供無線 (OTA) 更新與診斷，Aston Martin 車輛將隨著產品、服務升級而不斷進化。
DB12 搭載手工打造且由 Aston Martin 工程師獨家調校之 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎與 8 速自排變速箱，於 6000rpm 時提供高達 680 匹的動力輸出，更可於 2750-6000rpm 提供 800 牛頓米之扭力。 DB12 之最終傳動比為 (3.083:1) ，提供更強勁的再加速性並縮短換檔時間，僅須 3.6 秒即可自靜止加速至 100 km/h，極速則高達 325 km/h。
DB12 針對底盤進行一系列的優化，包括前後避震塔頂、引擎拉桿、前後強化底板、前橫樑及後隔板的材質等，整體剛性提高 7%。同時，DB12 導入首見於 DB 車系的電子限滑差速器 (E-Diff) ，反應及作動僅需幾毫秒，透過與新一代 ESC 巧妙搭配，成就更精準的操控性及過彎極限。
DB12 搭載新一代智能自適應懸吊系統，相較於 DB11 提升 5 倍可變作動區間，寬廣的反應範圍結合 E-Diff 與 ESC 系統特性，提供 DB12 不同駕駛模式中更顯著的差異性，意味著在 GT 模式下，駕駛可同時享有卓越而敏捷的車身動態及豪華乘坐品質，而 Sport 和 Sport+ 模式則增強了 DB12 對駕駛者的回饋並減少動態系統的介入，提供駕駛享受前所未有的動態駕馭體驗。
DB12 的電子輔助轉向系統 (EPAS) 由工程師們精心優化，首先是保留方向盤機柱的設計，提供最直接的路感及轉向回饋，鼓勵駕駛探索車輛極限，進而增強動態體感。EPAS 為恆定的 13.09:1 齒比、左右2.4 圈的配置，同時與 DB12 的駕駛模式整合，讓車主於長途旅行中悠然自得；若選擇最激進的 Sport+ 模式，方向盤輔助介入將降至最低，於攻克彎道頂點時可精確感受車輛的敏捷性與趣味無窮的離心力快感。
為確保其煞車性能與強悍動力相符，DB12 標配前 400 mm、後 360 mm的通風劃線打孔碟盤，以提高散熱能力。煞車踩踏回饋也經過精心調整，具有線性且即時的煞車力道感受，賦予駕駛者更強大的信心。DB12 同時提供陶瓷碳纖維煞車 (CCB) 作為選配，與標準煞車系統相比，搭載 CCB 可在高達 800°C 的溫度下提供更高的制動力並減緩性能衰退，減輕27公斤的簧下重量更益於操控與轉向回饋。
DB12是市售首輛搭載 Michelin 全新胎款 Pilot Sport S 5 的車款，尺寸為前275/35R21、後 315/30 R21。胎壁上擁有 “AML” 字樣，表示品牌不惜成本與 Michelin 合作，透過專屬研發的複合材質配方，無論在濕滑或乾燥路面車輛皆擁有優異的抓地力，同時將輪胎噪音減少 20%，確保靜謐性以優化車內乘客的舒適體驗。
DB12 標配 21 吋鍛造五輻銀色輪圈；尺寸為前 9.5J、後 10.5J， Aston Martin 在輪圈造型與結構強化方面毫不妥協，使用高科技模擬系統於研發階段時去除多餘重量，與 DB11 搭載的 20 吋款式相比足足減輕 8 公斤。
DB12 具有 4 段 ESP 模式（濕地、ESP On、賽道及 ESP Off）。該系統透過車輛周圍的多個感應器獲得車身動態資訊，搭配頂尖運算技術，系統無時無刻地運行，可預先以最細膩、漸進式的方式分配抓地力，為動態平衡做出即時反應，使駕駛能夠在 ESP 干預較少的情形下，讓車輛發揮絕佳性能，同時保有高度安全性。同樣的，ABS、牽引力控制系統（TC）、偵測橫向加速綜合運算與車輛底盤控制系統串接，為駕駛帶來無與倫比的駕馭樂趣。
DB12 擁有 5 種預設駕駛模式，位於中控檯的精緻金屬旋鈕可輕鬆地切換駕駛模式。其中 GT、Sport 與 Sport+ 可讓駕駛更隨心所欲地探索抓地力和牽引力的極限；溼地模式則增強了濕滑路面的穩定性；而個人化模式則提供駕駛根據自身喜好調整車輛，自由設定底盤、動力、ESP 和牽引力控制（TC）等。
Aston Martin DB12 致力提供卓越品質與五感體驗，包括更為迷人的聽覺效果。DB12 標配 11 支 Aston Martin 揚聲器 390 瓦音響系統，採用 QuantumLogic® 專利技術，建立 DB12 完美音場感受。
而 Aston Martin 與首次合作夥伴 Bowers & Wilkins 開發之環繞音響系統是音響愛好族群的最佳選擇，此選配系統採用 Bowers & Wilkins 獨家專利技術，且針對 DB12 內部空間進行專屬聲學設計，共 15 支揚聲器搭配雙擴大機之 1,170 瓦環繞音響系統，交織出最扣人心弦的心靈悸動。不銹鋼的喇叭護蓋經過特殊優化與計算，在實現完美音場效果的同時兼顧絕美外觀，與 DB12 內裝鋪陳相互輝映，確保視覺及聽覺上同樣超群絕倫。
DB12 台灣首發車輛以特製 Q 系列 Iridescent Emerald 翡翠綠為漆色主調，於不同光線及晝夜呈現多樣化的視覺體驗，搭配21吋鍛造輪圈及燻黑色透明尾燈，輔以黑色剎車卡鉗更凸顯輪框造型設計。
車室空間則選用匠心運動化雙色頂級真皮內裝，以 Onyx Black 與 Oxford Tan 配色與外觀打造經典英倫風範，搭配座椅頭枕 Aston Martin 飛翼 Logo 繡線徽飾、全新菱格繍紋與網孔的運動化升級座椅、附有電動座椅十六向調整及前座電熱座椅功能；中控外緣及車門飾板選用消光交織斜紋碳纖維材質，搭配深色鋁紋金屬中控飾板，每一處細節均顯示 Aston Martin 對用料及造車工藝之的信念與堅持，並提供車主豐富的個性化選擇，打造其心目中最完美的 DB12。
Aston Martin DB12 定義車壇新級距，同時為性能、操駕快感與經典 DB 系列設立新基準。凌駕 GT 之上，DB12 是世界上首輛 Super Tourer。基本車價(含台灣專屬配備規格)為新台幣 1288 萬起。