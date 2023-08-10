A24《鬼手鬼手》票房破3億！影評盛讚：《大法師》後最出色的演出
美國獨立電影公司A24，年度驚悚片《鬼手鬼手 請開口》製作成本不到450萬美金，7月28日於北美上映後，在《芭比》、《奧本海默》等強片夾殺下，首週末依然開出1千萬美金（約新台幣3.17億元）的票房佳績，成為A24今年發行作品的第一名！本片爛番茄95％新鮮度、觀眾評分高達82％，IMDb全球熱門電影榜單排名第五，國外影評盛讚：「繼《大法師》琳達布萊爾（Linda Blair）之後最出色的演出。」
記者黃雅琪/綜合報導
女主角蘇菲（Sophie Wilde）飾演的米亞，為了得到同儕認可，大膽嘗試「招鬼遊戲」卻無法自拔，生活中鬼影幢幢，無法判斷誰是鬼、誰是人，具有感染力的表演，讓觀眾深刻感受到被鬼迷住的恐懼不安。童星喬（Joe Bird）表現鬼附身後判若兩人的樣貌，不論是肢體或聲音都讓人發毛，驚悚血腥的自殘場景嚇得觀眾尖叫連連。
國外影評網站JoBlo主編大讚：「繼《大法師》琳達布萊爾之後最出色的演出。」觀眾力推「電影從頭到尾沒有冷場」、「結局神來一筆！拍案叫絕」、「近十年來看過最好看的恐怖片之一」、「期待續集的鬼手宇宙」、「嚇到要握住別人的手才有辦法看完。」創新題材叫好又叫座，電影才剛上映，A24也隨即宣布將會拍攝續集。《鬼手鬼手 請開口》8月11日全台上映。
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