▲ 誰是真「國民車」？數學算就知道 KYMCO GP125 真的殺到血流成河！

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不僅在討論區上掀起波瀾，連主要競爭對手都忍不住出招回應，三陽 SYM 也針對旗下俗稱胖迪的新迪爵125、暱稱瘦迪的迪爵 125、活力 125 與 Woo 115 多款車型同步推出購車優惠，顯見 KYMCO 此帖一次見效，讓敵人趕緊出兵回防。
誰最划算？用算的就知道！
身為同樣主打國民車招牌的 GP125 與胖迪，當然被拿出來直接 PK 討論，以鼓煞版來比較，雖然胖迪有著廣告主打的夢幻油耗，但在原始售價硬是比 GP125 還高出 8,000 元的狀態，就算扣除包含汰舊換新最高補助 16,300 元，還是需要 48,700 元，對比 39,800 元的 GP125，8,900 元的價差就是擺在那，大概約佔 GP125 兩成的購車預算，若加上當前油價統計，難怪網友也紛紛留言：「都會通勤油耗是能多省？」、「不如直接便宜車價拿來加油！」，且若以當前油價計算，8,900 元確實可以換得數十桶油通勤，直接降低購車門檻，應該更對得起「國民車」封號？
其實 GP125 就算不對上胖迪，改對上價格比較相近的瘦迪 125 或是活力 125，GP125 同樣很有優勢，瘦迪 125 鼓煞版售價 63,500元，扣除當前優惠最低入手價為 42,700 元，而活力 125 鼓煞 58,500 元，扣除當前優惠最低入手價為 42,200 元，還是沒有像是 GP125 殺近四萬門檻內，誰的優惠最吸引人？其實算起來就很清楚。
清庫存？何須拿主力車出來搏！
縱使推出如此優惠，還是有些網友認為 KYMCO 是在「清庫存啦！」，但若熟悉 KYMCO 品牌的民眾或車迷應該知道，GP125 一直是 KYMCO 的銷售主力，也可說是金雞母，若要真的清庫存，應該以其他非銷售主力為主會更合理，且再套句網友所說的，既然是要買一台便宜、通勤用的國民車，除了價格先決以外，後續保養維修容易度也是很重要，擁有最完整與密集經銷體系的 KYMCO 當然是首選，「GP125 到哪機車行都會修，料也一定叫得到！」，再憑這點，這波的實惠國民車大戰，孰優孰劣應該很清楚了！