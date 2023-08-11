雨彈炸到北台灣！「雙北」一級淹水警戒　影響範圍曝光

美時7月營收22.88億元！再創今年新高　年成長倍增119%

▲美時化學製藥公佈，7月自結合併營收達新台幣22.88億元，與去年同期相比成長119%，創下今年營收新高。（圖／擷取自美時製藥官網）
▲美時化學製藥公佈，7月自結合併營收達新台幣22.88億元，與去年同期相比成長119%，創下今年營收新高。（圖／擷取自美時製藥官網）

記者許若茵／台北報導

美時化學製藥公佈，7月自結合併營收達新台幣22.88億元，與去年同期相比成長119%，創下今年營收新高，同時也是單月營收表現歷史次高的佳績。截至7月底，美時累計自結合併營收為新台幣112.54億元，較去年同期大幅成長了58%。

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受口服腫瘤藥Lenalidomide全球出貨的帶動，美時製藥7月全球外銷市場營收亮眼，主要動能為美國的大訂單需求。亞洲市場本月也有顯著的貢獻，整體營收與去年同期相比成長了40%。

美時從過去專注於困難學名藥的在地研發生產銷售藥廠，已成功轉型為囊括品牌藥、新成分新藥(NCE)、505(b)2、生物相似藥及困難學名藥等多元產品組合的複合式國際製藥廠，於近期取得了重要的里程碑。

美時提到，旗下由西班牙合作夥伴PharmaMar授權的創新的小細胞肺癌藥物Zepzelca®（lurbinectedin），獲得了臺灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）給予美時首個新成分新藥(NCE)腫瘤治療藥物的加速核准（Accelerated Approval），肯定了此項藥品對病患的潛在助益。Zepzelca®的加入，與美時現有的一系列肺癌產品如Alimta®及多個學名藥Vinorelbine軟膠囊、Erlotinib及Gefitinib等，豐富了產品組合也強化了美時現有肺癌藥物的產品配置。

美時積極將治療範疇擴展至腫瘤醫療之外，透過從美國生物製藥公司Corium取得Adalarity®在10個亞洲市場的創新阿茲海默症藥品授權，強化了美時於中樞神經系統(CNS)的產品線，Adalarity®是經美國FDA批准的505b(2) Donepezil獨創性治療貼片，Donepezil是現今全球使用最廣泛的阿茲海默症藥物。

此外，美時與美國知名心血管製藥公司Amarin展開策略合作，將創新藥物Vazkepa®引進亞洲市場，韓國預計將成為Vazkepa®的最大市場，此產品將與韓國一系列的體重管理產品達到產品布局綜效。

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