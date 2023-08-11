AI股風吹草動超震盪　這些公司早就逢高出脫「神下車」

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AI概念股10日就上演大逃殺，廣達、世芯-KY、華星光都跳水跌停，緯創和緯穎也受到波及，許多投資人哀鴻遍野，但也有大股東早就獲利了結提早下車，像是宏碁為優化金融資產項下有價證券長期投資組合，8月3日才公告，已於7月5至8月3日處分緯創2707張，每股均價新台幣103.05元，合計2.79億元，董事會另通過在不超過33,000張範圍內按市場價格處分，8日公告已再處分緯創3.3萬張，總金額40.22億元。
早在2000年底，宏碁開始進行第二次企業再造，將代工與品牌分家，重新分割成三大集團，宏碁、明基與緯創，而這次在交易結束後，宏碁及其100%持股子公司群碁仍持有緯創3,215萬股，持股比率約1.1%。
另外，7月中元大金旗下元大證金公告，自今年5月26日開始，賣出3,000張廣達股票，每單位價格114至209元，交易總金額3.94億元，處分利益達1.58億元，出脫後，元大證金將不再持有廣達股票。
7月底則有股東炎洲也趁勢逢高出脫持股實現獲利，表示自今年4月14日起開始賣出持股，已出售2,490張，交易總金額達3.05億元，處分透過其他綜合損益按公允價值衡量，認列累積盈餘達1.35億元。
而緯創繼2022年3月下旬處分8000多張的緯穎持股，套現近73.4億元後，之後一年沒有賣股，但今年緯創代子公司鼎創及理本投資公告處分緯穎股票，自3月30日至6月29日，分別處分260張緯穎股票，交易金額分別為3.01億元，合計處分520張，交易金額6.02億元。