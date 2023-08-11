馬國畢人生3波折！火燒車、簽賭又酒駕 靠直播還債谷底翻身
48歲的藝人馬國畢（本名：鄭盛元）以幕後人員出道，演藝人生跟在胡瓜、吳宗憲、許效舜等大哥身邊發展，逐漸累積知名度，生涯卻仍屢經波折，這幾年犯下火燒車、職棒簽賭等醜聞，接連成為社會新聞版面人物，近年靠著直播帶貨谷底翻身，積極還清債務，也有固定戲劇演出，沒想到又因酒駕被逮犯下低級錯誤，恐讓觀眾難以諒解。
記者江芷稜/綜合報導
馬國畢曾是吳宗憲旗下藝人，2010年他與前妻謝依純奉子成婚，卻因在婚前單身派對玩太瘋，惹惱了另一半，對方氣到不想結婚，吵架用詞激怒了他，馬國畢竟然在車子用炭火燒毀證件跟手機，燒到一半睡著，釀成火燒車意外，還好幸運撿回一命，夫妻最後言歸於好，如約舉辦婚禮，此事一度被傳成燒炭自殺，直到多年後他才在吳宗憲的《小明星大跟班》節目澄清誤會。
婚後育有一女，馬國畢的心仍未定下來，在朋友慫恿下沉迷於美國職棒簽賭，因為輸多贏少，最高累積5000多萬元台幣債務，為了還清欠債，他開始努力工作，變賣房子，並決定結束3年多婚姻，避免拖累妻女 。馬國畢除了拍戲、上通告之外，甚至兼職開計程車、賣雞排、開早餐店，逐漸還清欠債，最後靠著直播帶貨賣海鮮、牛排翻身，一天只睡5小時的拚命工作，還到僅剩800萬元債務，堪稱是谷底翻身。
馬國畢最近拍攝民視的戲劇作品，也成立自家品牌的直播賣場，經濟收入穩定，他經常曬出爬山、旅遊生活照，看似一切樂觀發展，如今卻鬧出酒駕事件，讓外界非常不諒解，馬國畢在臉書道歉「我又再度做了一個非常錯誤的示範」，期盼外界再給他一次機會。