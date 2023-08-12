今日來講股／輝達財報將至「利多要求」漸高　恐讓AI股又震盪整理

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目前盤面焦點仍在AI族群上，黃文清表示，今年8月份以來，AI個股融資餘額大幅增加、當沖盛行，資金明顯過熱，籌碼面在高檔面臨一定程度的凌亂，再加上這波漲幅幅度很大，因此任何風吹草動，不管是營收獲利的檢驗還是法說展望的檢驗，都會讓股價遭受一定程度的賣壓，因此有些個股從高檔回跌的程度也不小。
至於有人認為這次MSCI全球小型指數新增不少AI相關或散熱族群入列，可能帶動新一波漲勢。黃文清認為，還是要看各股調整前，股價波動的幅度，尤其很多AI股之前都大漲一波了，籌碼相對凌亂，整體面臨調整的壓力也大，投資人必須留意這點，才可以去判斷接下來股價的走勢。
而台股大盤從去年到近幾個月AI族群大漲一波，最高來到17463點，漲幅達38%，現在漲多拉回都是休息調整的時間點，因此黃文清預估至8月底前，台股恐怕都還是震盪整理的格局。
台股周五反彈則是因為美國CPI指數，比市場預期低，整個通膨趨緩的情況下，市場預估未來升息可能性明顯降低，因此台股也因此開高，但要留意追價反彈的力道有限，因為畢竟之前漲太多的狀況下，調整的時間還不夠。
至於AI概念股短線上如何操作？黃文清認為，從今年5月份輝達執行長黃仁勳來台創造一波很強、多頭的趨勢漲幅來看，AI題材是長線、有高度成長且是殺手級的應用這樣的解讀沒有問題，但短線上籌碼凌亂且可能有漲多拉回的情勢，況且接下來還有輝達的財報與展望要公布，預期市場將對輝達利多要求越來越高。
黃文清強調，即便長線告訴你趨勢很好，但也要觀察個股股價的落差，建議接下來等一些指標型公司季報陸續公布，市場資金與股價是否還會有震盪來觀察。也就是說，8月底前台股可能都是震盪整理，等重要公司季報公布後，才能對基本面、未來展望以及是否有旺季需求會比較清楚，到時候再來出手比較保險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。