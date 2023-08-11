農民務農染登革熱有給付！申請含4大要點　可領多少算給你看

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勞動部勞保局表示，農民職業災害保險旨在補償被保險人因實際從事農業工作遭遇職業傷病不能工作正在治療中，致喪失或減少收入的經濟損失。農職保被保險人因務農感染登革熱就醫治療及休養，得自不能工作的第4日起，申請傷病給付及就醫津貼；就醫津貼分為門診及住院診療。
要特別注意的是，農民有參加農保但未參加農職保，因務農感染登革熱不可以申請，另請領農職保傷病給付及就醫津貼有4大要件，包含因實際從事農業工作致感染登革熱、須就醫治療、不能工作4日以上、喪失或減少收入。
勞保局舉例，若以登革熱病程約14日，事故當月月投保金額2萬400元計算，傷病給付可領7成，每日476元，就醫津貼「門診」每日50元，「住院」每日900元，發給日數依傷病給付核付日數一併核給：
112年7月11日因務農感染登革熱，門診治療不能工作到112年7月24日，合計 14日。可請領傷病給付及就醫津貼為：476元×11日（第 4 日起）＋50元×11 日＝5786 元另喪葬津貼方面，被保險人因職業傷病致死亡時，按其當月投保金額，給與喪葬津貼30個月，2萬400元×30個月＝61萬2000元。
申請人應檢具：
1.戶籍資料、加保農地資料等農職保資格證明文件。
2.【務農感染登革熱】傷病給付專用申請書（請填載感染登革熱與從
事農業工作內容之因果關係）。
3.職業傷病診斷書（可洽醫療院所之醫師，或中央主管機關公告認可醫療
機構之職業醫學科專科醫師開具職業病診斷書）。
4.申請人本人國內金融機構或郵局存簿封面影本。
經由投保農會向勞保局提出申請，如被保險人因務農感染登革熱無法工作之期間超過14日以上，可以提出相關就診證明，勞保局將據以核實發給傷病給付及就醫津貼。