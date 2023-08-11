年營業額破億潮蝦餅 插旗台南安平一級戰區

KAKA海洋燒，一家年營業額破億蝦餅廠，商品熱賣國內外，更是網路票選上班族最常網購的零食第二名。如今插旗台南安平蝦餅店林立的一級戰區，選擇今(11)日開幕，要以潮蝦餅形象館讓消費者驚艷。KAKA草創時期是從製造販售「蝦餅」開始，K從淡水老街走到旗津漁港；從遊樂園走到量販超市；也從「家庭工廠」換成「HACCP工廠」，KAKA負責人吳桂雲創業過程的甘苦點滴，已成為KAKA「研發、創新、品質」的動力和見證。
記者林怡孜/台南報導
吳桂雲表示，她原先是一個高薪的粉領族，年薪超過250萬元，日子十分優渥，但卻也因高薪讓自己背負信用貸款700多萬，借錢給前夫投資股票全輸光。吳桂雲面對失望與現實不斷自我反省，她毅然離開了高薪工作，從白領階級，轉變成靠勞力生活。因著喜歡料理食物，憑著對「吃的幸福」的憧憬，以及養活2歲半女兒的責任，決定用力舉起油鍋奮鬥下去。創業的開始，從自己最愛吃的印尼蝦餅做起，改良傳統『以蒸入味』的蝦餅，創新『以烤入味』的蝦餅，深受好評，所以「KAKA」就這樣誕生了。
第一家網美打卡形象館自然不能馬虎，吳桂雲斥資百萬，結合日本知名動漫IP商品，亮麗的裝潢帶點前衛的日式風格，為安平路上最搶眼的存在。形象館內的餐點都是新奇創意發想，明星餐點海洋燒，星球造型透明盒裡裝滿醬烤海鮮餅乾，插上一面旗幟，儀式感滿滿，再佐上龍蝦沙拉醬或珍珠奶茶醬，口感綿密酥脆，QQ彈牙簡直不要太神奇。現場還可以來杯優格冰沙，再自己加點五顏六色的糖漿，絕美的專屬個人冰沙，就這樣誔生。絕對是各大網美，攝影控的必訪朝聖場所。
館內還設有咒術甲子園投棒球互動遊戲、還有”巨型”IG風打卡框、人形立牌，與喜愛的五條悟、禰豆子…同框拍照、還有IP英雄們的COS服拍照留念、也有IP功夫招式大考驗、比臉還大的巨無霸月亮泡泡蝦餅…此外還有鬼滅之刃、咒術迴戰和海洋燒的聯名商品，網路團購必買珍四鮮海鮮餅乾可帶回家，好吃好玩勢必成為遊客到安平遊玩的新據點。