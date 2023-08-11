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口腔癌使家庭頓失支柱！基金會助單親爸抗癌重返職場　盼未來陪子女走紅毯

口腔癌使家庭頓失支柱！基金會助單親爸抗癌重返職場　盼未來陪子女走紅毯
口腔癌使家庭頓失支柱！基金會助單親爸抗癌重返職場　盼未來陪子女走紅毯

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】齒齦癌是口腔癌的一種。身為單親爸的阿聰擔任計程車司機，在111年3月確診罹患齒齦癌，經過手術治療後沒想到同年底又癌症復發，必須進行化放療。身為家中經濟支柱的阿聰因為疾病、治療無法回到職場，復發後治療的開銷、副作用更是讓人身心難以負荷。

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許多口腔癌患者都和阿聰一樣在治療過程中有過類似的壓力，而因為疾病失去經濟支柱的家庭也不只有阿聰一案，陽光基金會希望社會可以關懷這些患者與家庭，讓處於困境的燒傷朋友或口腔癌病友獲得幫助。

基金會復健服務、經濟補助　助阿聰重返職場

工作、家庭兩頭燒的阿聰，某天發現自己無法正常吞嚥食物，緊急就醫後確診罹患齒齦癌。阿聰表示「從沒想過自己有一天會得到口腔癌」，但他沒有時間多想，為了家人他只能拚搏面對、接受手術，沒想到同年底卻癌症復發。

除了手術外，這次還需進行化療、放療，治療的副作用與每月數千元的營養品開銷讓阿聰備感壓力，經醫院轉介陽光基金會介入關懷，積極協助提供阿聰營養品與經濟補助，並安排復健服務改善術後無法張口及吞嚥困難的問題。

為了仍在讀書的兒女及年邁母親，阿聰也努力面對治療副作用、積極復健。在陽光基金會幫助下，順利返回職場，現在擔任娃娃車司機，提供幼童安全的接送服務，而他最大的心願就是有一天能牽著女兒走上紅地毯，載著年幼的孫子女上學。

口腔癌爸常是家庭支柱　基金會盼社會支持關懷計畫

父親節前夕，阿聰女兒和兒子表示，看見爸爸為一家人努力抗癌，覺得爸爸很勇敢、以他為榮，爸爸是他們一生中最重要的人，不想因此失去爸爸，希望爸爸能健健康康陪在身邊。

在台灣，每年超過8000人罹患口腔癌，患者中有9成是男性，陽光中區中心社工師葉祖欽表示，口癌爸爸們常是家庭經濟支柱，一旦因病倒下家人頓失依靠，基金會不希望任何孩子在成長過程中失去父親，更不希望任何父親無法看著孩子長大。

而陽光基金會看見口腔癌病友面臨的困境，邀請民眾捐款支持「2023年口腔癌病友服務暨防治計畫」，提供口腔癌病友在營養、經濟、復健、心理等服務。同時陽光基金會也提醒，若民眾身邊有陷於困境的燒傷朋友或口腔癌病友，請主動向陽光基金會尋求幫助，讓陽光陪伴渡過難關。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58785

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