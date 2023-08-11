震撼彈！疑近4千萬欠款　高雄MLD台鋁商場宣布「秀泰影城停業」　

被陳建仁酸　許淑華控：地方才傳災情、中央已撤應變中心

▲對於陳建仁未道歉，許淑華表示不覺委屈「鄉親自己會有感受的」。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.11）
▲對於陳建仁未道歉，許淑華表示不覺委屈「鄉親自己會有感受的」。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.11）

記者顏幸如／台中報導

行政院長陳建仁暗酸南投未超前佈署的爭議，延燒成政治口水。縣長許淑華今表示，地方防災一直照中央規定的流程走，但仁愛鄉受災是在颱風之後，上午山區傳出災情、中午中央的防災應變中心已撤掉，她打電話向副院長鄭文燦申援，鄭文燦快速回應地方需求，後續也積極協助，因為「行政本一體，救災要一心」。對於陳建仁未道歉會不會覺得委屈，許淑華說「不會，鄉親自己會有感受的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許淑華今（11）日到台中市參加女力縣市長聯盟活動，多次感謝各界幫忙，透露捐贈的物資已經足夠、收到善款600多萬元，各村重建需要的75件機具「感謝盧秀燕市長全包了」。對於陳建仁暗酸她「未超前佈署」，許淑華先是說「之前我在南投已經回答過兩次了」，接著想一想又表示，自己在整個救災過程中沒有多說，是因本著「行政本一體、救災要一心」的原則。

許淑華認為，陳建仁或許不了解兩縣市受創程度不同，防災救難機制不同，高雄是直轄市，可以直接指揮調度區公所，南投縣則須由中央防災應變中心、縣級應變中心、仁愛鄉應變中心三級單位互相合作。8月2日中央跟地方都成立防災應變中心；4日凌晨4點多大雨下來，仁愛鄉公所上午6點宣佈停班停課。

▲許淑華今天到台中參加女力縣市長聯盟活動。（圖／台中市政府提供，2023.08.11）
▲許淑華今天到台中參加女力縣市長聯盟活動。（圖／台中市政府提供，2023.08.11）
許淑華說，鄉公所按照sop流程反映給縣級災害應變中心，但當天中午12點半，中央災害應變中心已經撤離，當下沒辦法透過sop進行，她於5日打電話給鄭文燦副院長，請求直升機跟兵力，「謝謝鄭文燦副院長快速回應地方需求」。

許淑華指出，中央說水保局在3日下午有示警鄉公所，但當天晚上水保局南投分署長還與鄉長一起共餐，是否連水保局都沒意識到雨量將造成那麼嚴重的災情？

她表示中央和縣市的指揮官都有義務協助仁愛鄉公所調度，目前第一階段搶修已經完成，縣道投85線還有3處未搶通，工程人員試圖挖出便道，讓村莊方便出入；復電狀況已達99％、通訊也陸續完成。現在進入第二階段，環保局帶領環保人員協助進入部落消毒、兵力支援清出家中損壞的物件，聯外道路也慢慢恢復，希望紛紛擾擾能告一段落。

▲南投縣仁愛鄉正積極進行災後重建。（圖／南投縣政府提供，2023.08.11）
▲南投縣仁愛鄉正積極進行災後重建。（圖／南投縣政府提供，2023.08.11）

▲環保局帶領軍方人員，協助進入部落消毒。（圖／南投縣政府提供，2023.08.11）
▲環保局帶領軍方人員，協助進入部落消毒。（圖／南投縣政府提供，2023.08.11）
許淑華強調中央後續一直積極協助，且「行政本一體，救災要一心」，把重建工作做好最重要。媒體追問「陳建仁一直不道歉會不會覺得委屈」？她說「不會，鄉親自己會有感受的。」

更多「卡努颱風來襲」相關新聞。

「救災兵力未到位」爭議急設停損　投縣府：國軍冒險犯難令人感動

再度回應陳建仁　許淑華：災區無法互相比較、歡迎院長來實勘

巷仔內／陳建仁暗酸！許淑華回應藏綿裡針　快速蛻變「盧秀燕化」

陳建仁拿天災暗酸南投不可取　國民黨痛批冷血政府

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀