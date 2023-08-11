被陳建仁酸　許淑華控：地方才傳災情、中央已撤應變中心

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許淑華認為，陳建仁或許不了解兩縣市受創程度不同，防災救難機制不同，高雄是直轄市，可以直接指揮調度區公所，南投縣則須由中央防災應變中心、縣級應變中心、仁愛鄉應變中心三級單位互相合作。8月2日中央跟地方都成立防災應變中心；4日凌晨4點多大雨下來，仁愛鄉公所上午6點宣佈停班停課。
許淑華說，鄉公所按照sop流程反映給縣級災害應變中心，但當天中午12點半，中央災害應變中心已經撤離，當下沒辦法透過sop進行，她於5日打電話給鄭文燦副院長，請求直升機跟兵力，「謝謝鄭文燦副院長快速回應地方需求」。
許淑華指出，中央說水保局在3日下午有示警鄉公所，但當天晚上水保局南投分署長還與鄉長一起共餐，是否連水保局都沒意識到雨量將造成那麼嚴重的災情？
她表示中央和縣市的指揮官都有義務協助仁愛鄉公所調度，目前第一階段搶修已經完成，縣道投85線還有3處未搶通，工程人員試圖挖出便道，讓村莊方便出入；復電狀況已達99％、通訊也陸續完成。現在進入第二階段，環保局帶領環保人員協助進入部落消毒、兵力支援清出家中損壞的物件，聯外道路也慢慢恢復，希望紛紛擾擾能告一段落。
許淑華強調中央後續一直積極協助，且「行政本一體，救災要一心」，把重建工作做好最重要。媒體追問「陳建仁一直不道歉會不會覺得委屈」？她說「不會，鄉親自己會有感受的。」
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