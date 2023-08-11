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夜尿症不容忽視 7 大殺手級傷害
為何罹患夜尿症，會容易多命短命？許毓昭指出，根據國際醫學期刊顯示，第一，夜尿症患者的憂鬱症狀是一般人的 3 倍，且夜尿次數越高，罹患憂鬱症的風險可達 6.5 倍。
第二，夜尿症導致長期睡眠受到剝奪，會降低與免疫相關的自然殺手細胞比例，影響到身體對病毒與細菌的抵禦，癌症等疾病的風險也會增加。
第三，夜尿症會導致心血管疾病風險高 3 倍，由於每天睡眠不到五小時的男性，患有急性心肌梗塞的風險，是睡眠良好男性的 2 至 3 倍。
第四，夜尿症會害糖尿病提早報到，由於睡眠不足會增加交感神經的活動，進一步影響胰島素阻抗及新陳代謝異常。
第五，夜尿症造成的睡眠不足，會讓腦部發生退化疾病，易使大腦廢物清除受到阻礙，有毒的物質會堆積在神經源，長期下來有衍生阿茲海默症、巴金森氏症等腦部退化疾病與失智風險。
第六， 夜尿症經常發生在 40 歲以後的男性族群，此時的男性睪固酮每年以 1 %的速度下降，影響男性性慾與性功能，隨著夜尿次數越多，病人體內的睪固酮水平也跟著減少，出現勃起功能障礙。
第七，夜尿症患者的全因死亡發生愈高妤無夜尿症患者，男性的壽命比低風險睡眠因素人相比短了 4.7 歲，不只工作生產力會下降，住院率更高出 60 %。
破除夜尿症傷害要雙管齊下
許毓昭指出，夜尿症治療手法要從生活跟治療雙管齊下，例如生活習慣可以從睡眠四小時減少水分攝取，臨床上遇過很多民眾喜歡晚上泡茶喝，建議減少利尿的飲茶習慣，包含酒精和咖啡因也盡量別攝取。
此外還可以傍晚運動，增加水分的排除，最重要的是遵循醫囑，穩定就醫治療，若有服用抗利尿激素也會導致夜尿多尿，必要使用手術如糖尿病、呼吸中止症及攝護腺肥大等治療方式。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 半夜跑廁所壽命縮短 4.7 歲！別忽視夜尿症 7 大殺手級傷害