肺癌篩檢要準備什麼？　公費資格、預約排檢方法、LDCT檢查流程一次看！

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肺癌篩檢前準備一： 了解是否符合公費篩檢資格！目前國健署推動低劑量電腦斷層掃描（LDCT）作為肺癌篩檢工具，肺癌篩檢所補助的對象包含：
- 具肺癌家族史：
- 重度吸菸者：
凡是符合上述資格參加篩檢的民眾，皆可至肺癌篩檢合約醫院進行篩檢諮詢及預約排檢。
肺癌篩檢前準備二： 查詢醫院、致電預約排檢目前全國已有167家合約醫院，遍及22縣市，民眾若符合公費肺癌篩檢資格，可透過國健署連結網址（https://gov.tw/ZUp）查詢辦理醫院名單及聯絡資訊，就近進行篩檢。
由於許多醫學檢查也會使用電腦斷層掃描儀，為避免影響醫療使用量能，各醫院每日可提供肺癌篩檢服務的人數有限，未必能隨到隨篩。因此，國健署建議，民眾在前往醫院前應先致電該院排檢，以免白跑一趟。
而篩檢民眾若有吸菸情形，也應在篩檢前接受國健署特約機構提供的戒菸服務。國健署呼籲，篩檢並不能防止癌症的發生，遠離罹癌因子才是維護自身健康的最佳手段。
了解肺癌篩檢過程 不需進食、不需打顯影劑經過上述步驟後，民眾就可依照預約時間前往醫院進行肺癌篩檢。國健署表示，民眾在接受檢查前，將先觀看LDCT肺癌篩檢衛教影片，此外院方會確實告知篩檢目的、可能風險、篩檢後流程及須配合事項，使民眾能確實了解篩檢流程，避免民眾因不了解計畫而產生心理壓力及不必要的恐慌。
在檢查之前，民眾不需禁食、不必施打顯影劑。國健署提到，民眾只需平躺在掃描儀器的床上，配合醫事放射師的指示深呼吸後閉氣，不用5分鐘即可完成本次的篩檢作業，且輻射量僅為電腦斷層掃描的五分之一。
國健署呼籲，符合篩檢條件的民眾應儘快接受篩檢，降低肺癌的威脅，「肺癌篩檢，有篩有保庇」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58790
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