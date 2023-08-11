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現代社會壓力日增　心理師完勝AI的4大關鍵

現代社會壓力日增　心理師完勝AI的4大關鍵
現代社會壓力日增　心理師完勝AI的4大關鍵

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】名人罹患憂鬱症話題引起社會關注，隨著大學分科考試結束，考生填下自己的第一志願，心理系與心理師是許多新鮮人嚮往的領域。中山醫大心理學系主任何應瑞表示，有證照、不被AI機器人替代的工作及學系受到青睞。尤其現代生活壓力大、心理困擾逐漸攀升，謝珮玲教授也歸納4個心理師工作越來越重要的原因。

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有鑑於心理健康支持體系的重要，衛生福利部於8月1日啟動「心理健康支持方案」，提供15-30歲年輕人每年3次免費心理諮商。何應瑞指出，在壓力日增的現代社會，此政策是不得不然的作為，更凸顯心理學系與心理師在當今社會的重要性。

不到10年　女性自殺率暴增至3倍

根據衛福部公告近10年的資料顯示， 25歲以上自殺死亡率的移動平均值呈現下降趨勢；然而0-24歲呈現上升趨勢，尤其近8年來15-24歲的案例增加最多，從103年的5.1%增加到111年的10.7%，增加1倍；其中尤其以女性從103年的3.2%，暴增到111年的10.9%，超過3倍（資料來源：台灣自殺防治學會）。

何應瑞指出，在一項超過5,000名受試者的調查發現，年紀超過55歲的台灣人，罹患輕度或重度憂鬱症的比例高達5.2%，這些患者通常合併出現各種身體的疼痛、認知障礙、睡眠不佳、欠缺社會支持、家庭負擔沉重、健康惡化及親屬與人際關係緊張等等。這些現象反映國人心理健康議題不容忽視，非常需要心理師的協助。

心理師工作越來越重要的４大原因

1.現代生活的壓力大，需要心理師協助民眾遭遇壓力時的處遇，心理師也可以在人們經歷壓力之前先為個案建立良好的心理韌性。

2.當心理困擾越來越多，人們更需要自我認識與自我探索，心理師的需求就越來越多。

3.當經濟穩定後人們追求生命與心靈品質的提升，心理師可以幫助人們提升心靈的豐富性。

4.尤其在少子化時代，父母更注重孩子的教養，心理師可以協助傳遞正向教養之道。

心理師有2種　諮商心理師與臨床心理師

類別

 諮商心理師

 臨床心理師
專長

 主要是個案給予諮商，例如伴侶諮商、悲傷輔導等協助，不是對個案進行診斷及治療。

 可以對個案的心理功能（例如智力、認知及人格等功能）症狀進行評估，專業術語叫做「衡鑑」，並給予患者進行治療，例如認知行為療法、團體治療、正念治療等。但是不可開藥給患者，也不可進行手術。
國內執業人數

 執業人數3,381

（至111／5／30止）

 執業人數1,937

（至112／7／11止）
國考通過率

 近3年約67％－80％

（109－111年）

 近3年約66％－72％

（109－111年）
報考資格

 都需要具備研究所，如諮商心理學研究所、臨床心理學研究所碩士班畢業之資格。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58801

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