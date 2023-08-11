現代社會壓力日增　心理師完勝AI的4大關鍵

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不到10年 女性自殺率暴增至3倍根據衛福部公告近10年的資料顯示， 25歲以上自殺死亡率的移動平均值呈現下降趨勢；然而0-24歲呈現上升趨勢，尤其近8年來15-24歲的案例增加最多，從103年的5.1%增加到111年的10.7%，增加1倍；其中尤其以女性從103年的3.2%，暴增到111年的10.9%，超過3倍（資料來源：台灣自殺防治學會）。
何應瑞指出，在一項超過5,000名受試者的調查發現，年紀超過55歲的台灣人，罹患輕度或重度憂鬱症的比例高達5.2%，這些患者通常合併出現各種身體的疼痛、認知障礙、睡眠不佳、欠缺社會支持、家庭負擔沉重、健康惡化及親屬與人際關係緊張等等。這些現象反映國人心理健康議題不容忽視，非常需要心理師的協助。
心理師工作越來越重要的４大原因1.現代生活的壓力大，需要心理師協助民眾遭遇壓力時的處遇，心理師也可以在人們經歷壓力之前先為個案建立良好的心理韌性。
2.當心理困擾越來越多，人們更需要自我認識與自我探索，心理師的需求就越來越多。
3.當經濟穩定後人們追求生命與心靈品質的提升，心理師可以幫助人們提升心靈的豐富性。
4.尤其在少子化時代，父母更注重孩子的教養，心理師可以協助傳遞正向教養之道。
心理師有2種 諮商心理師與臨床心理師
| 類別
| 諮商心理師
| 臨床心理師
| 專長
| 主要是個案給予諮商，例如伴侶諮商、悲傷輔導等協助，不是對個案進行診斷及治療。
| 可以對個案的心理功能（例如智力、認知及人格等功能）症狀進行評估，專業術語叫做「衡鑑」，並給予患者進行治療，例如認知行為療法、團體治療、正念治療等。但是不可開藥給患者，也不可進行手術。
| 國內執業人數
| 執業人數3,381
（至111／5／30止）
| 執業人數1,937
（至112／7／11止）
| 國考通過率
| 近3年約67％－80％
（109－111年）
| 近3年約66％－72％
（109－111年）
| 報考資格
| 都需要具備研究所，如諮商心理學研究所、臨床心理學研究所碩士班畢業之資格。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58801
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