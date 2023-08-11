走不出喪親之痛　醫：留意「延續性哀傷」8大症狀

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美國將「延續性哀傷」列為精神疾病 8症狀要注意1-自我認同崩潰（如：感覺一部分的自己死去了）
2-對於該名亡者的死去出現懷疑、不肯相信
3-避開任何會提醒自己亡者已逝的訊息
4-對於亡者的離開會有強烈情緒反應（如：憤怒、悲慟、苦楚）
5-情緒處於麻木狀態
6-重新回歸生活出現困難（如：社交障礙、很難培養興趣、無法計劃未來）
7-感覺到人生沒有意義
8-強烈的孤獨感（如：覺得孤單、與他人無法產生連結）
部分陷入延續性哀傷的個案也會出現以下5種情形1-把亡者的物品一直擺放在生前同一位置
2-很難想起與亡者共度的正面、美好回憶
3-很難信任他人
4-使用比過去更多的物質（如：菸、酒精、其他精神性介入物質）
5-出現自殺的想法或行動
面對親人驟逝 把握10個訣竅走出人生低潮面對親人的突然離世是一件非常痛苦和困難的事情，但必須面對和處理這個現實。以下是一些建議，有助於幫助度過這個艱難的時期：
1-允許自己悲傷：
面對失去親人的痛苦是自然而然的反應，不要壓抑自己的情緒。悲傷是一個複雜的過程，需要時間來處理。接受自己的情緒，不要感到羞恥或認為自己必須堅強。
2-尋求支持：
在這個時候，和親朋好友分享你的感受，談論你的感受和回憶，與他人一起面對悲傷，可以減輕心理壓力。
3-尋找專業幫助：
如果覺得自己無法有效應對悲傷，可以考慮諮詢專業心理健康醫生或諮詢師。他們可以提供專業的支援和指導，幫助你應對悲傷和失去的情緒。
4-保持身體健康：
儘量維持正常的飲食和睡眠習慣，保持身體健康。悲傷可能會影響你的身體狀況，因此要特別留意自己的身體健康。
5-接受現實：
面對親人的離世，我們常常希望這只是個夢境，但接受現實是必要的。逐漸認識到他們不在了，並接受這個事實，是向前邁進的第一步。
6-慢慢地重建生活：
悲傷不會瞬間消失，但慢慢地，你會學會適應新的生活方式。尋找適合自己的方式來紀念逝去的親人，可以幫助你更好地處理悲傷。
7-不要孤立自己：
儘管你可能覺得想獨自處理這個悲傷，但嘗試保持社交聯繫是很重要的。和家人、朋友在一起，感受他們的支持和關愛。
8-尋找安慰：
可以尋找一些能夠帶來內心平靜的活動，比如冥想、閱讀、散步等。這些活動可以幫助減輕情緒的波動。
9-給自己時間：
不要強迫自己儘快走出悲傷，每個人的悲傷過程都不同，給自己足夠的時間來逐漸療愈。
10-紀念親人：
保留和親人有關的回憶和傳統，可以幫助你感受到他們仍然存在在你的心中。
楊聰財最後呼籲，如果發現自己一直深陷悲傷鬱卒的狀態中不能自拔，請儘快尋求精神醫療團隊，讓醫師、護理師、心理師、社工師、職能治療師共同協助、走出生命的幽谷。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58803
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