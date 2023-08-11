中華職棒／王威晨敲出再見安打　兄弟4：3勝味全、結束12局惡鬥

中華職棒今上演經典的龍象大戰，雙方惡鬥12局才分出勝負，兄弟靠著王威晨在12局下半從味全後援投手羅華韋手中擊出再見安打，終場兄弟4：3擊敗味全龍。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中信兄弟今派出洋投艾里歐先發，但第一局遭遇亂流，味全龍開路先發郭天信敲出首打席二壘安打，之後劉基鴻、李凱威、高孝儀連續安打串聯，單局攻下3分大局，取得3：0領先。不過味全龍打線開始熄火，之後11個半局都未得分，兄弟則分別在2、3、5局各攻下1分，雙方一路糾纏到12局，才分出勝負。雙方先發投手都剛好投7局，味全龍鋼龍被敲出8安打，包括2發全壘打，失掉3分都是自責分。中信艾里歐度過第一局後脫胎換骨，後面6局都沒失分，總計7局也被敲出8支安打，沒有被擊出全壘打，失掉3分自責分無關勝敗。兄弟浪費11局下滿壘的機會，留下殘壘，所幸第12局下掌握住機會，王威晨在滿壘時敲出再見安打，結束12局的惡鬥。中華職棒／王柏融換林子偉史上最大交易！細數中職過去交易歷史父親節特輯／兄弟王威晨談父親王光輝「在我心中他是很棒的隊友」中職／兄弟王威晨、江坤宇「背靠背」開轟！8:3擊敗猛獅衝上第二中職選秀／王威晨可望與老弟王威倫同隊？盤點3大名將之後