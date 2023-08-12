開箱雲品日月潭最新行政酒廊！「這天」有生蠔魚子醬、香檳暢飲

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至於新開幕的「雲水」行政酒廊，強調給予賓客享有禮遇(Privilege)」、名望(Prestige)、隱私（Private）以及優先權(Priority)的專屬氛圍，以獨有的四個P傳遞高級俱樂部的講究與價值感。在空間設計上，以托斯卡尼溫室花園風格並充滿綠意，引進了落地窗的自然光線和日月潭270度湖畔美景，其中植栽藝術運用了「檸檬樹」與「橄欖樹」概念貫穿整體設計，帶濃厚的義大利風格。迎賓入口處設置了海神波賽頓的活水噴泉，代表著水資源與陽光生生不息的理念。
「雲水」共設有72席座位，凡入住套房與尊榮樓層湖景共計54間客房的旅客皆能憑專屬的房卡全日自由進出，最特別的是，「雲水」是全台唯一採用點餐式位上服務、全日開放的行政酒廊，也是唯一假日設有「香檳早午餐」的行政酒廊。除了設有全日菜單供點餐外，更在傍晚Happy Hours時段供應嚴選義大利紅、白葡萄酒等飲品，亦有托斯卡尼佐酒開胃餐點。
全日菜單規劃出多達30道從麵包、前菜、沙拉、湯、主菜、甜點等義大利經典料理，其中像是家鄉番茄麵包湯、托斯卡尼羽衣甘藍沙拉、佛羅倫斯牛肚包、托斯卡尼風味起司捲等，更以托斯卡尼料理風格為主軸，帶出雲水行政酒廊別具特色的飲食饗宴。
這裡當然也供應每日精緻早餐，入住套房與尊榮樓層湖景的旅客，在週日至週五入住時，除了有丹彤西餐廳的早餐可選擇外，亦可至行政酒廊享用義式托斯卡尼早餐，更引進了南投在地熱門早餐「埔里清寶鹹油條」與「蘇媽媽扁食麵」，不用往外尋訪也能品嘗在地傳統風味。
此外，針對週六入住的旅客，雲水行政酒廊更精心設計了「週日香檳早午餐」，供應時段為 10:30-14:00，除了維持每日早餐的精選料理外，另提供每人一份法國生蠔與頂級魚子醬，還能無限量喝義大利紅白酒及氣泡酒、香檳等，白天就能實現「香檳自由」。想要享有這些行政禮遇，僅有入住套房與尊榮樓層湖景的54間客房旅客才有，實際搜尋目前官網價目，想住到尊榮湖景雙人房以上等級平日要1萬6千元起、假日需2萬多元起，當然實際售價還將隨季節檔期或特殊活動而有調整。
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