音樂治療帕金森：用歌唱克服語言與吞嚥困難
健康醫療網
2023-08-12 12:31:00
【健康醫療網／編輯部整理】帕金森氏症是一種漸進性神經退化疾病，由於基底核控制迴路受損導致多巴胺分泌不足，進而影響患者動作功能。當病程中後期，神經或喉部肌群、以及口腔肌群退化時，就會產生言語表達與吞嚥困難。針對這些問題，音樂治療師李芸玫分享了利用歌唱的方式，鍛鍊喉部和口腔肌肉、提升肺活量、控制說話節律。
R基金會與臺中榮總巴金森動作障礙中心於今(112)年7月14日共同舉辦了一場「音樂治療應用於帕金森語言治療」講座。李芸玫音樂治療師運用音樂治療技巧帶領病友一同歡唱，內容包括發聲練習和腹式呼吸訓練，旨在增強患者的吞嚥和呼吸肌肉耐力，使他們的說話更清晰，歌聲更洪亮。
根據李芸玫音樂治療師提到的發表於2017年《醫學輔助療法》（Complementary Therapies in Medicine）的研究指出，唱歌有助於改善帕金森患者吞嚥與呼吸功能。研究中，研究中，患者進行了為期八週的發聲和唱歌訓練，教導他們正確的呼吸方式和聲帶相關肌肉的控制。研究結果顯示，在音調持續時間、音量和吞嚥控制等方面都有顯著改善，且唱歌對於患者來說還有舒緩壓力的效果，此外，在享受唱歌樂趣之餘，口吃、肌肉震顫和步態的問題都有所改善。
李治療師指出，唱歌需要肌肉的協調和控制呼吸的進出，而最佳的練習方法是腹式呼吸。練習呼吸快進慢出，能讓聲音飽滿平穩，為了確實達到有效鍛鍊肌肉，李治療師提供了以下練習法：
音階練習有助放鬆肌肉。首先，幫助患者找到自己喉部震動最大的聲音頻率，可將手放在喉嚨靠近聲帶的位子，發出「一」，感受自己發出哪一個音階的「一」時，喉嚨聲帶振幅最大。接著，嘴巴吐氣 鼻子吸氣，發出振幅最大的「一」(每個人的音階可能不同)。當感覺氣快用完時，用舌頭輕輕頂住顎牙齒，停3-5秒後，再重複做5次。發音練習後，唱「茉莉花」，實際體會活用肌肉與呼吸的差異。 放鬆肌肉：母音發聲與音階練習 “滿山春色 美麗好遊賞 第一相好水底的鴛鴦…..” 腹式呼吸發聲訓練：呼吸控制→母音→肚子推推→換氣 (循環)
李治療師以《滿山春色》這首歌做為練習曲，帶領練習氣與肌肉間的控制以及轉音。唱歌前，先做腹式呼吸練習，將腹部內的空間想像成氣球，在吸氣時將氣吸入腹中，腹部會凸出（氣球膨脹），而吐氣時將氣排出，腹部會縮小（氣球消氣），吐氣期間可透過母音發聲來判斷自己吐氣的長短。特別提醒，在吐氣結束後，若再用力將肚子的肌肉往外推，可以發現氣還能延長3-5秒。長期進行腹式呼吸發聲訓練可提升肺活量，使講話的氣更加充足。
不同的曲目有各自的練習重點，以歌唱作為訓練策略，音樂治療師會根據帕友個別需求，選擇兼具其喜好與治療目的的歌曲。這次講座，李治療師選擇了早期的流行歌曲，包含《可愛的玫瑰花》、《張三的歌》、《熱情的沙漠》等，練習重點依序是練氣的持續時間和換氣，平穩度、放鬆，以及在動態的踏步狀態下對上節拍唱歌。李治療師強調音準不重要，重要的是每句歌詞要盡量唱完整，轉音時氣盡可能維持充足，亦可同時搭配響板、木魚等打擊樂器，隨著旋律拍打節奏，以增強腦部神經連結與肌肉控制。 歡唱卡拉：透過歌曲檢驗成果，同時提供樂趣與效益
甚麼情況下需要音樂治療介入? 李治療師提醒，當歌唱時，遇到下列情況，建議請音樂治療師或語言治療師協助，設計治療方案：
唱歌需要使用到的肌肉與吞嚥、呼吸控制肌肉相通，而唱歌則可以明顯改善這些肌肉活動。帕友張小姐分享，唱歌確實助於改善語言與吞嚥困難，在確診患帕金森氏症後，他每日花數小時唱歌，近期因出國無暇唱歌，就明顯感受語言表達不再那麼流暢。李治療師鼓勵帕友可多多相約一起歌唱，享受歡唱的樂趣，同時維繫語言與吞嚥功能。唱歌練習時，要記得補充水分，以保持喉嚨濕潤，避免喉嚨受傷。 自行唱歌時有換氣困難、氣不夠長、容易嗆到口水 對上現有音樂速度困難 有口腔相關肌肉麻痺現象 呼吸越來越淺
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會
資料來源：健康醫療網
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