手臂僅比50元硬幣粗！　戰地兒童營養不良面臨死亡威脅

我是廣告 請繼續往下閱讀
2.32億名兒童營養不良 多國發生危機全球有超過2.32億名兒童營養不良，主要原因為極端氣候如乾旱和洪災、暴力衝突和流離失所、通膨造成的物價飛漲、全球資源短缺，以及流行病與傳染病疫情問題，都是導致營養不良兒童增加的原因。
2022年，無國界醫生在超過75個國家展開醫療專案，目睹了嚴重的營養不良情況。財團法人無國界醫生基金會執行長鄔荻芳（Ludivine Houdet）表示：「在台灣聽到 『營養不良』時，想到的可能是挨餓或是維他命的攝取不足，但在許多地方，例如阿富汗、奈及利亞、葉門等國，這是場正在發生的人道醫療危機。僅在去年，無國界醫生門診治療的營養不良人數較前年增加了2倍之多，住院病例增加5成，這樣的趨勢令人不安。」
多瘦算營養不良？使用測量尺測量孩子的上臂圍
- 正常-無營養不良跡象>125mm
- 中度營養不良115mm-124mm
- 重度營養不良<115mm
不只是挨餓 健康惡化且容易感染營養不良是指長期缺乏營養、碳水化合物，以及身體運作所需的所有物質。長期缺乏這些必須物質，新陳代謝會減緩，身體系統開始崩潰，免疫系統會變得極度衰弱。惡劣的生活條件和匱乏的資源更進一步惡化營養不良兒童的健康，瘧疾、肺炎、腹瀉，霍亂等疾病也會趁虛而入，讓治療更加困難。
5歲以下的營養不良兒童，容易因為免疫力低落而感染疾病，甚至面臨死亡威脅。近半的5歲以下兒童的死因與營養不良密切相關。
▲無國界醫生呼籲更多人關注這場全球危機，幫助孩子透過醫療避免健康惡化。（圖／財團法人無國界醫生基金會提供）
搶救生命不能只靠食物 如何治療營養不良？１確認營養不良程度
針對6個月至5歲大的兒童，測量上臂圍確認營養不良程度。
２穩定健康狀況
首先穩定健康狀況，並給予營養治療奶來恢復飲食及消化機制。
３餵食即食營養治療食品
補充維生素、礦物質與其它生長所需營養成分。
４進行食慾測試及專業評
當兒童能夠自行進食，進行食慾測試及專業評估過後，就可以出院返家業
５持續營養治療
讓兒童在家持續服用即食營養治療食品，監測兒童體重增長情況，一旦體重穩定，兒童就能從營養不良治療中畢業。
營養不良危機帶來諸多併發症，正在奪走數以萬計無法得到醫療照護孩子們的生命。無國界醫生在南蘇丹班提烏的醫生馬克伍德曼醫師（Dr Marc Woodman）表示：「營養不良不僅僅是飢餓而已，而且治療起來實在很複雜。它需要專門的醫療照護、專科知識和大量的協助。」呼籲更多人關注這場全球危機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58868
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw