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手臂僅比50元硬幣粗！　戰地兒童營養不良面臨死亡威脅

手臂僅比50元硬幣粗！　戰地兒童營養不良面臨死亡威脅
手臂僅比50元硬幣粗！　戰地兒童營養不良面臨死亡威脅

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣兒童過重肥胖率逐年攀升，但你能想像戰地兒童的手臂圍不到10公分，只比我國50元硬幣大一點嗎？這樣的孩子屬於重度營養不良，面臨死亡威脅，而且並非個案，在全球有超過2.32億名兒童營養不良。無國界醫生2022年治療的營養不良兒童數量大幅攀升，治療超過50萬名營養不良兒童，及超過12萬營養不良住院案例，呼籲更多人關注這場全球危機，幫助孩子透過醫療避免健康惡化。

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2022年，8個月大的娜依許（Nyayesh）因為極度營養不良，被送到無國界醫生位於阿富汗赫拉特地區醫院（Herat Regional Hospital）時，已經嚴重呼吸衰竭，休克、失去意識，她只是眾多案例之一。當被送到兒童加護病房後，無國界醫生團隊緊急為她注射腎上腺素，提供氧氣、輸液和使用高劑量的抗生素治療感染。在昏迷4天後，娜依許終於醒了，可以再次自主呼吸並逐漸康復。

2.32億名兒童營養不良　多國發生危機

全球有超過2.32億名兒童營養不良，主要原因為極端氣候如乾旱和洪災、暴力衝突和流離失所、通膨造成的物價飛漲、全球資源短缺，以及流行病與傳染病疫情問題，都是導致營養不良兒童增加的原因。

2022年，無國界醫生在超過75個國家展開醫療專案，目睹了嚴重的營養不良情況。財團法人無國界醫生基金會執行長鄔荻芳（Ludivine Houdet）表示：「在台灣聽到 『營養不良』時，想到的可能是挨餓或是維他命的攝取不足，但在許多地方，例如阿富汗、奈及利亞、葉門等國，這是場正在發生的人道醫療危機。僅在去年，無國界醫生門診治療的營養不良人數較前年增加了2倍之多，住院病例增加5成，這樣的趨勢令人不安。」

多瘦算營養不良？

使用測量尺測量孩子的上臂圍

  • 正常-無營養不良跡象>125mm
  • 中度營養不良115mm-124mm
  • 重度營養不良<115mm

不只是挨餓　健康惡化且容易感染

營養不良是指長期缺乏營養、碳水化合物，以及身體運作所需的所有物質。長期缺乏這些必須物質，新陳代謝會減緩，身體系統開始崩潰，免疫系統會變得極度衰弱。惡劣的生活條件和匱乏的資源更進一步惡化營養不良兒童的健康，瘧疾、肺炎、腹瀉，霍亂等疾病也會趁虛而入，讓治療更加困難。

5歲以下的營養不良兒童，容易因為免疫力低落而感染疾病，甚至面臨死亡威脅。近半的5歲以下兒童的死因與營養不良密切相關。

▲無國界醫生呼籲更多人關注這場全球危機，幫助孩子透過醫療避免健康惡化。（圖／財團法人無國界醫生基金會提供）

搶救生命不能只靠食物　如何治療營養不良？

１確認營養不良程度

針對6個月至5歲大的兒童，測量上臂圍確認營養不良程度。

２穩定健康狀況

首先穩定健康狀況，並給予營養治療奶來恢復飲食及消化機制。

３餵食即食營養治療食品

補充維生素、礦物質與其它生長所需營養成分。

４進行食慾測試及專業評

當兒童能夠自行進食，進行食慾測試及專業評估過後，就可以出院返家業

５持續營養治療

讓兒童在家持續服用即食營養治療食品，監測兒童體重增長情況，一旦體重穩定，兒童就能從營養不良治療中畢業。

營養不良危機帶來諸多併發症，正在奪走數以萬計無法得到醫療照護孩子們的生命。無國界醫生在南蘇丹班提烏的醫生馬克伍德曼醫師（Dr Marc Woodman）表示：「營養不良不僅僅是飢餓而已，而且治療起來實在很複雜。它需要專門的醫療照護、專科知識和大量的協助。」呼籲更多人關注這場全球危機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58868

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