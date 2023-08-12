S.H.E驚天合體超嗨！「9年前合照」對比曝光 粉絲：根本不科學
S.H.E日前在田馥甄（Hebe）的台北演唱會最終場上驚喜合體，全場歌迷嗨翻瘋狂尖叫，而連Selina妹妹任容萱看了都非常感動！而就在演唱會結束之後，四個人還拍下了一張9年前一樣姿勢、表情的照片，結果粉絲看完之後瞬間飆淚，直呼4個人根本越活越年輕，「完全不科學的存在」！
記者張嘉哲/綜合報導
任容萱在臉書上分享一張2014年和2023年的對比照，藉著S.H.E演唱會合體，在後台模仿9年前的這張照片，只見Ella是仰頭嘟嘴的表情、而Hebe則是比YA露出燦笑，任家姊妹花則也是露出甜美笑容，沒想到照片一對比，四人根本沒有太大變化，甚至有更年輕更美的感覺。
任容萱自稱是S.H.E大鐵粉，表示這次看到合體就已經感動無比了，合照中除了什麼都沒變外，就是姊姊肚子裡還懷有寶寶「這次從四個人變成五個人」，對她來說是意義非凡的一次合照，期望S.H.E有機會合體並且舉辦巡迴演唱會。
貼文曝光後，不少粉絲瞬間飆淚「S.H.E合體萬歲！真的太開心了QQ」、「拜託希望可以看S.H.E的巡迴演唱會！天阿」、「超級鐵粉任妹也是完全沒變，4個人越活越年輕，實在不可思議」、「拜託合體開演唱會吧，然後妳們四個真的完全都沒變太強了！謝謝容容是SHE最大的歌迷」、「太驚人了，你們四個的顏值根本是不跟學的存在！越來越年輕」。