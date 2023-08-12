神力女超人硬起來！許淑華重話批中央：不是後知後覺、是不知不覺
卡努颱風過境，南投山區災情慘重，是否肇因地方未超前佈署？南投縣長許淑華今撂說重話，強調大雨下來前一晚，水利署南投分署長還和鄉長一起用餐、4日媒體開始報導南投災情慘重，中央卻撤除應變中心，在在顯示「中央不要說後知後覺，甚至是不知不覺，沒有做到情況的掌握」。
記者顏幸如／南投報導
針對陳建仁暗酸南投未超前佈署，許淑華昨天爆料4日仁愛鄉災情開始出現，中央卻於中午解除應變中心。許淑華今（12）日再重述時間序，指8月2日三級單位同步成立應變中心、3日水保署發出提醒請公所注意，公所表示收到了。她表示每次有土石流潛勢溪流發佈，中央確實都會提醒縣府公所，地方也依指示保持密切注意，但「當天晚上南投分署長還在和鄉長一起用餐，也就是水保局研判當時雨量，並不認為會對南投造成很大的影響」。
許淑華說，4日凌晨大雨降下來，鄉長6點就宣佈停班課、向縣府提報進入救援；縣府於8點將應變中心提昇為二級、快速投入救災。正當媒體報導仁愛受重創的同時，中央卻沒了解各地情況，於12點半解除應變中心。
她認為這中間的過程，代表中央對各地災情沒有完全掌握，「我們（地方）不敢說中央要超前佈署，可是中央不要說後知後覺，甚至是不知不覺，沒有做到情況的掌握」。她同時感謝行政院副院長鄭文燦，當5日南投災情非常嚴重，她將縣級應變中心升為一級，同時向鄭文燦提出直昇機和兵力請求，鄭文燦不僅應允，也積極進入縣級應變中心了解狀況。
許淑華說，對於中央的指教會檢討、希望共同做好防災工作。但若是中央4日中午沒將應變中心撤除，相信能提高警覺，很多救災工作會更順暢。她也不忘感謝中央，對地方提出的需求做出快速回應、全力協助重建工程，也希望紛紛擾擾快停止，做好重建工作比較重要。