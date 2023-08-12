維持腸道平衡　專家研究：益生菌對8大病症具保健功效

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益生菌的重要觀念益生菌（probiotics）是指一類活的微生物，包括乳酸菌、比菲德氏菌、酵母菌等，當攝入足夠量時，可以對使用對象的健康發揮有益作用，包括調節腸道菌群、促進營養物質吸收和調節免疫等。
一般而言，人體腸道會存在和平共處的正常微生物，當其數量及種類減少時，則會被一些致病性病原菌取代而造成失調現象（dysbiosis），進而引發很多疾病，長年佔國人死亡率第一位的癌症就是其中一種。
腸道中有好菌也有壞菌，特定的細菌會釋放出內毒素及其他有害分子，經腸壁滲漏至血液中，觸發人體的「免疫反應」，導致「發炎」，對全身各個系統造成傷害，若要避免疾病甚至是癌症的發生，維持腸道細菌動態的「均勢」與「平衡」，是非常關鍵的一件事。
調控腸道微生物群 改善疾病的發生
- 腸道健康：
- 免疫調節：
- 代謝調節：
- 減緩神經精神退化：
- 預防蛀牙：
- 牙周病保健：
- 緩解骨質疏鬆症：
- 緩解結腸直腸癌化療副作用：
經動物實驗 可緩解結直腸癌化療副作用世界衛生組織預測未來20年因癌症死亡人數占所有死亡人數比率將增加到70%，依據衛生福利部2021年統計資料顯示，結直腸癌是國人癌症死因第3位，也是發生率最高的癌症，不論是男性或女性皆為死亡率之第3位。
目前治療大腸癌的主要方法，是以外科手術切除腫瘤後輔助給予化學療法。然而，化療常使患者產生嚴重的副作用，如厭食、嘔吐、虛弱、免疫抑制等。潘子明的研究團隊從動物實驗中發現，NTU 101發酵脫脂乳萃取物與化療藥物5-FU合併使用，可增強抗癌藥物抑制癌細胞生長之效果，改善化療藥物所造成的體重減輕與食慾不振，減輕小鼠腫瘤體積與減少腫瘤轉移。
以體外結直腸癌細胞模式評估活性成分抑制癌細胞增殖之能力，結果確認NTU 101發酵脫脂乳中所含之棕櫚酸（palmitic acid）、硬脂酸（stearic acid）與glyceryl 1,3-dipalmitate混合物為主要活性成分，可以有效降低化療藥物之使用濃度，並增強抑制癌細胞生長的效果，同時相關之抑制機轉也被確認並發表於Food Funct. (2019) 10: 7634-7644，該研究成果獲選為該期刊2019 年12月號之封面故事（cover image）。
潘子明表示，雖然益生菌並非萬靈丹，但大多數科學家認同益生菌能夠調節腸道菌群，促進營養物質在腸道內的消化、吸收和代謝，有益人體健康。2021年台灣各種原料生產保健食品中，以乳酸菌為原料者占第1位，年產值達新台幣61億，預估全球2026年益生菌市場將達到783億美元。益生菌從傳統保健產品、進入最新發展的次世代益生菌、糞便菌群移植，以及在精準醫療、再生醫療扮演關鍵角色的胞外泌體（exosome），益生菌的價值也更廣為眾人所知。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58867
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