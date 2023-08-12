螺螄粉走私闖關抓不完！到底有何魔力？「酸中帶臭」吃到停不下來
螺螄粉討論度超高，許多民眾違規走私從中國帶回台灣，海巡署自今年5月29日至今，已390件非法走私的螺螄粉，合計1703公斤。到底螺螄粉有何魔力，讓民眾冒險闖關帶貨？
記者倪浩軒/綜合報導
螺螄粉最大特色就是又酸又臭，讓人欲罷不能。螺螄粉源自中國廣西，「螄」字音讀ㄙ，用柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹等特殊配料，不過正宗的螺螄粉裡並沒有放螺螄肉，而是湯頭用螺螄熬成。許多台灣網友認為螺螄粉與臭豆腐有異曲同工之妙，聞著有「臭味」，但一吃卻是真香。螺螄粉的「臭味」其實主要來自於配料酸筍，若真受不了這味可以不加，但對喜愛螺螄粉的老饕來說，沒了酸筍的螺螄粉就像是沒了靈魂。
台灣目前並未開放輸入中國製造的螺螄粉，不過旅客還是可以攜少量自用且不得販售的農產品零食，在符合規定（單項不得逾1.2公斤，總量不得逾6公斤）的情況下帶回台灣。另外，台灣現在也有不少小吃店家販賣自製的螺螄粉攬客，因此雖然今年初強力要求實體店面通路下架中國製造的螺螄粉，但台灣民眾仍可在合法的情況下繼續享用螺螄粉。
當然，螺螄粉的爆紅除了本身風味特殊，背後也少不了中國「文化滲透」的隱憂。抖音短影片上的網紅開箱吃播與眾多中國戲劇的推波助瀾，成了螺螄粉歷久不衰的助力之一。螺螄粉出名已久，至今仍有許多中國戲劇中會出現角色吃螺螄粉的情節橋段，就有台灣網友在PTT直言，「看陸劇角色一直吃螺螄粉，想嚐鮮看看味道怎麼樣」。