小三通旅客最愛偷帶「螺螄粉」闖關！3個月內已攔截1.7公噸
大陸螺螄粉近年廣受民眾喜愛，酸中帶臭的滋味讓人欲罷不能，不過台灣目前沒有開放輸入來自中國製造的螺螄粉，更今年初要求所有實體店面、店商通路下架螺螄粉，但仍有不肖業者眼見機，走私「帶貨」，海巡署料羅安檢所，從5月底迄今已查扣390件非法走私的螺螄粉，合計1703公斤。
記者孫唯容／綜合報導
9日下午，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊料羅安檢所於，在料羅商港淺水碼頭及X光機執檢區，針對運往高雄港貨物執行安全檢查，並查獲2起非法運送大陸螺螄粉回台案，經清點總重合計49.41公斤，全案將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第25及26條規定，函送財政部關務署裁處。
據了解，小三通近期常見民眾攜帶大陸熱門零食，螺螄粉則成為熱門選擇，金門海巡署說明，攜帶零食者「限自用不得販售」，料羅商港為金門對台灣本島唯一貨物輸運港口，近期疫情趨緩後，兩岸進出貨物數量逐漸攀升，而為避免不肖業者趁機將未經許可之中國農產品輸台牟利，海巡人員對運往台灣貨物加強檢查力道。
根據數據，料羅安檢所自今年5月29日首次查扣大陸螺螄粉至今，已查扣390件，合計1,703公斤中國螺螄粉，金門海巡署再次提醒，避免未經許可之陸製螺螄粉運送回台，危害國人健康。