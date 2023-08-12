還原救災經過！林右昌批許淑華惡意攻擊：盧山災區民眾說她都沒來

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林右昌表示，8／4日上午，農業部針對南投縣發佈16條土石流紅色警戒溪流，8／5日則進一步發佈了17條紅色警戒，但縣府並沒有立即下令也沒有協助鄉公所執行緊急應變撤離。但是南投縣政府在8/3的時候，縣府災害應變中心僅僅是三級開設，到8/4才二級開設，一直到了8/5才提升為一級開設，「這樣的反應實在太慢！」以受災最重的仁愛鄉來說，在土石流紅色警戒地區的保全戶總計有464名，但僅撤離了94人；其中受災最嚴重的3個村，親愛村保全户84人只撤了8人、南豐村(南豐加油站週邊地區)保全户340人只撤了13人、精英村(盧山溫泉馬赫坡週邊)保全户34人只撤了5人。
林右昌指出，陳建仁5日跟縣市長視訊時，許淑華提到有8位洗腎患者需要救援，但中央指揮中心一直跟南投要名單、地址以及聯絡方式，卻得不到正確、完整資訊。因此，他直接在中央應變中心找來衛福部、消防署以及國軍召開小組會議，直接指揮要求務必在最短時間內找到人，並確認健康狀況。直到5日晚上才把人全部找到，也才有辦法在6日天候狀況一許可，馬上派直升機接人。
林右昌表示，災害發生後，縣府也沒有在第一時間進駐鄉公所應變中心，直接掌握災情協助調度指揮，反觀高雄是第一時間就直接由祕書長進駐；中央詢問災情細節不是回報速度緩慢，不然就是一問三不知。林右昌說，他在6日、7日連續2天進入到仁愛鄉，並深入廬山地區，但除了南投縣消防局人員外，他很驚訝居然沒有看到一名南投縣府人員。
林右昌說明，他兩度進到廬山地區，民眾跟他說縣長都沒有來，卻是部長連續來2天，而廬山溫泉地區受災嚴重，而且還有民眾與遊客受困在河岸對面，縣府其實應該成立前進指揮所。
林右昌表示，6日下午，他到仁愛鄉公所應變中心開會，路上剛好碰到十軍團章指揮官也在現場，看到軍方同仁有些氣餒，後來才知道因為指揮現場資訊掌握不確實，讓國軍弟兄疲於奔命做了許多白工；而鄉公所同仁在會議上哭訴人力不足，他問中央都已經派了這麼多人進駐救災，為何南投縣府沒有派人員進駐協助，大家面面相覷，沒有人敢說，一付欲言又止又萬般無奈的樣子，感覺深怕說出來會得罪什麼人一樣。
文末，林右昌直言，這些過程，他到今天才說出，並不是要指責誰，而是不希望同樣的情形，未來在南投繼續發生；大家也應該可以了解，「好脾氣的陳建仁為什麼會生氣的原因了」。