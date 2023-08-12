中華職棒／中信兄弟註銷捕手福來喜　確定註冊新洋投艾士特

瓊斯盃／賀博、賀丹首秀合砍25分！中華白隊狂贏26分　林信寬20分

▲第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，賀博（Robert Hinton ）代表中華白隊出賽，他此役砍下12分7籃板3抄截。（圖／籃協提供）
▲第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，賀博（Robert Hinton ）代表中華白隊出賽，他此役砍下12分7籃板3抄截。（圖／籃協提供）

記者黃建霖/臺北報導

威廉瓊斯盃男籃賽事今（12）日開打，中華白隊首戰在晚間進行，台美混血兄弟檔賀丹、賀博首秀就用展現自己出色的身體條件，帶給現場台灣球迷一場精采的勝利，兩人合計攻下25分9籃板6助攻，幫助球隊以85:59擊敗日本大學明星隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆瓊斯盃賽會邀請日本、韓國、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、卡達、伊朗與美國等7支國外球隊參加。以亞運班底為核心的中華藍準備養精蓄銳、找到最佳狀態；中華白陣中則有備受關注的賀丹、賀博混血兄弟，他們與台灣球員的配合很受矚目。

今天賀氏兄弟的媽媽和外婆也到場看球，兩人坐在場邊興奮地幫兒子及外孫加油。賀媽媽受訪時表示，之前每年都會帶兩個兒子回台灣看家人，但在外公去世後、加上疫情爆發，已經7年沒回來了，以後希望每年都能帶他們回來。

賀博雖然是全美4星高中生，但畢竟才17歲，跨級打成人組賽事，開始外界還有些擔心他是否會不適應強度。但在練習時他就用2次勁爆灌籃點燃全場，開賽後更是在首節帶領球隊打出29:9的攻勢，得到2分2助攻2籃板2抄截，哥哥賀丹也有4分進帳。

次節中華白的火力略有下滑，不過防守仍有一定的水準，上半場打完，T1新科狀元林信寬投進3顆三分球、砍下12分，賀丹攻下11分，賀博則有8分，球隊以54:29大幅領先。

易籃再戰後，賀丹被對方球員介川 アンソニー 翔上籃時頂到胸口，暫時退場休息，賀博也像場邊的家人示意哥哥沒事，場上球迷也用熱烈掌聲為他鼓勵。在第三節末、第四節末的時間，中華隊在進攻端有些當機，日本隊靠反快攻追趕上來。

得分乾旱期，挺身而出的人是林信寬，他的兩記被對位下投進的三分球，讓球隊穩住陣腳，最終以26分之差拿下勝利。林信寬本場比賽投進5記三分球，得到全隊最高的20分；賀丹得到13分5助攻，賀博12分7籃板3抄截；中鋒斑霸砍下13分9籃板2阻攻。

瓊斯盃／曾執教過Tim Duncan和Curry　美國隊教練Turner大有來頭

瓊斯盃／男籃賽事拉開序幕！韓國隊首戰大勝對手　Maxwell砍26分

瓊斯盃／完整賽程、購票資訊、賽況懶人包　相關資訊一把抓

瓊斯盃／台菲混戰、韓國球員鼻樑被打斷　賽史2大衝突如何發生？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀