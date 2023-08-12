瓊斯盃／賀博、賀丹首秀合砍25分！中華白隊狂贏26分　林信寬20分

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今天賀氏兄弟的媽媽和外婆也到場看球，兩人坐在場邊興奮地幫兒子及外孫加油。賀媽媽受訪時表示，之前每年都會帶兩個兒子回台灣看家人，但在外公去世後、加上疫情爆發，已經7年沒回來了，以後希望每年都能帶他們回來。
賀博雖然是全美4星高中生，但畢竟才17歲，跨級打成人組賽事，開始外界還有些擔心他是否會不適應強度。但在練習時他就用2次勁爆灌籃點燃全場，開賽後更是在首節帶領球隊打出29:9的攻勢，得到2分2助攻2籃板2抄截，哥哥賀丹也有4分進帳。
次節中華白的火力略有下滑，不過防守仍有一定的水準，上半場打完，T1新科狀元林信寬投進3顆三分球、砍下12分，賀丹攻下11分，賀博則有8分，球隊以54:29大幅領先。
易籃再戰後，賀丹被對方球員介川 アンソニー 翔上籃時頂到胸口，暫時退場休息，賀博也像場邊的家人示意哥哥沒事，場上球迷也用熱烈掌聲為他鼓勵。在第三節末、第四節末的時間，中華隊在進攻端有些當機，日本隊靠反快攻追趕上來。
得分乾旱期，挺身而出的人是林信寬，他的兩記被對位下投進的三分球，讓球隊穩住陣腳，最終以26分之差拿下勝利。林信寬本場比賽投進5記三分球，得到全隊最高的20分；賀丹得到13分5助攻，賀博12分7籃板3抄截；中鋒斑霸砍下13分9籃板2阻攻。