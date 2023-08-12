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網傳全班一半同學都在吸大麻「驚動雙部」！校園及醫院大麻使用人數曝光，這些行為通通觸法

網傳全班一半同學都在吸大麻「驚動雙部」！校園及醫院大麻使用人數曝光，這些行為通通觸法
網傳全班一半同學都在吸大麻「驚動雙部」！校園及醫院大麻使用人數曝光，這些行為通通觸法

Heho健康



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日前社群網站有名女大學生發文分享，表示從 17 歲起吸大麻吸了 3 年，更透露班上一半以上學生都在抽大麻，引起外界關注！隨著不同的大麻商品陸續被引進，並陸續在網路販售，防不勝防。

食藥署對此表示，大麻主要成分包含四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD），其中 THC 具有神經迷幻作用及成癮性，另外網路上也有非法管道，販售大麻二酚大麻，目前在台灣均為不合法販售。

校園及醫院大麻使用人數曝光

教育部校園安全通報系統資料，澄清學生藥物濫用統計 109 年累計 620 人次、110 年累計 493 人次、111 年累計 400 人次、112 年截至 6 月累計 238 人次，顯見呈現逐年下降趨。

依據食藥署「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」顯示，國內醫療院所通報大麻使用人次，從 109 年 620 人次、110 年 500 人次、111 年 312人次，112 年截至 5 月，通報 140 人次。

另外 107 年至 112 年 5 月，18 歲(含)以下共 13 人次。經查，醫療院所通報之使用者，大多數為緩起訴附命戒癮治療個案，少數為自行求助戒癮治療者。

衛福部也推動「藥癮治療費用補助方案」，未成年人每人每年補助 4 萬元，成年人每人每年 3.5 萬5,000元，有毒品施用困擾民眾，應即早就醫接受治療。

服用大麻對人體有身心危害

目前大麻為第二級管制藥品亦為第二級毒品，使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象；長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退，也會產生耐受性及心理依賴性。

在未經醫師處方下，使用大麻除造成身體及心理危害外，亦有觸法的問題，也呼籲所有毒品皆具成癮性，應避免接觸毒品。尤其是國人在出國旅遊或前往有販售大麻食品國家，當心嚐鮮卻賠上性命。

非法進口大麻用品當心吃官司

食藥署也提醒，若不清楚相關規定從網路自行海外代購進口，於海關通關查驗時沒有檢具食藥署申請許可證，被視為擅自輸入禁藥，違反藥事法，將面臨 10 年以下有期徒刑併科 1 億元罰金。

另外國外市面所售大麻二酚（CBD） 產品目前未被列為毒品，但多含有超量 THC ，若 THC 含量超過 10 ppm，依據毒品危害防制條例定義，仍視為第二級毒品，將依該條例嚴懲，不可不慎。

圖、文／謝承恩

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 網傳全班一半同學都在吸大麻「驚動雙部」！校園及醫院大麻使用人數曝光，這些行為通通觸法

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