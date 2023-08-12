夏季是落髮高峰期！「3大隱性危機」害禿頭　髮量激增秘訣曝

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1、長時間配戴帽類，毛囊脆弱發炎：長時間配戴安全帽或鴨舌帽等，如通勤族、家庭主婦買菜，容易導致頭皮悶熱出油、敏感搔癢，引發毛囊炎，同時壓迫頭皮供血不足，使脫髮更為嚴重，平時配戴的安全帽竟讓頭皮變不安全！
2、室內外冷熱溫差，加劇頭皮敏感：社畜的冰與火頭皮！上班族夏季頻繁出入冷氣房，使頭皮在炙熱及乾燥的冷空氣中切換，導致頭皮出油、敏感症狀加劇。
3、高溫曝曬悶熱出汗，出油出汗細菌增生：夏日氣溫高，頭皮悶熱出汗，若清潔不當，加上紫外線長時間照射，易導致毛囊阻塞、脫水、曬傷，加劇頭皮老化與毛髮脫落。
而預防落髮勝於治療，夏季頭皮髒污、空氣汙染、日常生活壓力等，都會加速落髮症狀，杜丞蕓中醫師建議，頭皮易出油、搔癢的民眾，過度清潔反而會造成出油頻繁，可每日按摩頭皮，由於頭皮穴道密集，適當刺激能提高新陳代謝，改善頭皮出油、異味。按摩時可用髮梳或指腹，按壓沉悶部位，活絡毛囊血液循環，促進毛髮生長，讓頭皮完整釋放壓力，建立健康的頭皮生態。
飲食上注意別過度攝取糖水、冰飲、油炸烤等對身體負擔大的飲食，容易導致賀爾蒙失衡，棘手的皮膚問題也出現在頭皮上，平日要多補充蔬果、維他命與蛋白質，如豆類食物、酪梨、木瓜、番茄、黃瓜等，由內而外養好存髮體質。
皮膚科醫生趙昭明提醒，塗抹生薑、避孕藥粉、辣椒等偏方都不會改善落髮狀況，甚至會刺激頭皮，導致毛囊發炎、脫屑，導致禿頭危機更嚴重。正確的洗頭才能預防落髮危機，日常要注意頭皮清潔乾淨，洗頭水溫、吹頭髮溫度不可過高，高溫容易造成頭髮脆弱斷裂，油性髮質避免油脂堵塞，建議每天都要洗頭。