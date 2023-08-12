柯棨棋慘被公司騙！李浩瑋突然反悔不來了 結局超傻眼
歌壇新聲柯棨棋（77）推出首張全創作專輯《Wonderland》發行滿月，昨（11日）舉辦出道首場個人演唱會，他與歌手李浩瑋合唱〈Crush On〉在YouTube有近2000萬點擊，昨李浩瑋事先串通公司騙柯棨棋臨時有事無法當嘉賓，讓柯棨棋一度有些失望，沒想到後來驚喜登台，已經被公司欺騙2次的柯棨棋笑說：「我開始期待下一次會怎麼整我了。」
記者吳雨婕/綜合報導
柯棨棋和李浩瑋日前在「超犀利趴12」見面時，主動邀請李浩瑋擔任演唱會嘉賓，李浩瑋也爽快答應。沒想到在開唱前夕，突然收到李浩瑋訊息說：「好可惜，不能去看你的演唱會了。」讓他一度很失望。但還是打起精神問導演還來的及改歌嗎？擔心少了嘉賓歌曲不夠怎麼辦。結果卻再次被團隊整到，讓他一臉驚呆，忍不住在台上向工作人員大喊：「你們怎麼都不說。」
演唱會進入尾聲，柯棨棋在唱完〈Slow Motion〉和〈讓你睡著〉後，突然轉換聲道講起台語，他表示：「因為我的歌都是英文跟中文歌詞，所以選了一首不一樣語言的歌，希望台下會唱的，等一下大聲的跟我一起喊出來。」
隨後帶來台語經典歌曲〈墓仔埔也敢去〉，瞬間引發台下暴動。柯棨棋表示以前曾經看過網友將泫雅的〈PING PONG〉MV音檔換成〈墓仔埔也敢去〉，便對這首歌曲很有印象，甚至忘記原曲應該怎麼唱，後來一查才知道是搖滾天王伍佰的版本，因此在選歌時，馬上就想到這首〈墓仔埔也敢去〉。