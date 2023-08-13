中華職棒／被兄弟Thank You！福來喜：這是我生涯中最難說的再見
中華職棒中信兄弟捕手福來喜（Francisco Peña），12日確定被球隊註銷，也就是說，他今年確定不會再回到一軍舞台，也是第一位確定在8月31日洋將大限前，提前打包回家的中信兄弟洋將，他也在深夜發文，感謝球迷支持，他寫下：「這次我生涯中最難說的再見。」
記者吳政紘/綜合報導
去年中信兄弟可以在台灣大賽橫掃樂天桃猿4連勝，除了總教練林威助帶兵有方外，福來喜掌握全局，是其他球隊相當棘手的人物，而且他有時又會「神來一棒」，打擊也不盡然完全沒有實力。
福來喜的父親過去還曾是大聯盟總教練Tony Peña，福來喜從小耳濡目染，還跟老爸一起征戰經典賽奪冠，他在中職出賽130場，打擊率2成41，11轟，他在下週離台，不一定明年有機會回台。
而他也在社群網站寫下心得，並錄製影片跟球迷告別，他說：「謝謝你們把我視為你們最喜歡的球員,你們的支持和愛護。 以後我會盡全力再來。 記住永遠保持正面積極,永遠會停下來，我愛台灣，我愛你們粉絲，感謝大家，也感謝兄弟全體工作人員，說不難過是騙人的。」
他最後也用《魔鬼終結者》電影阿諾·史瓦辛格的名言「我會回來的！」也勉勵自己跟球迷，永不放棄。