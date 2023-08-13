啦啦隊「浮誇系女神」謝凱蒂哭了！竟為福來喜 原因超暖曝光
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員謝凱蒂，擁有近10年的啦啦隊資歷，以浮誇的表情與應援動作成為球場的焦點，更被封為「浮誇系女神」。沒想到昨（12）日的比賽結束後，凱蒂突然爆哭，還感染了一旁的夥伴們，原來是因為中信兄弟外籍捕手福來喜被註銷，將準備離開台灣，才會讓不捨的謝凱蒂淚灑球場。
記者詹鎰睿/綜合報導
昨日中信兄弟宣布註銷福來喜，讓所有球迷震驚與不捨，就連啦啦隊女孩們都難以置信。賽後，中信兄弟球團為了感謝這名奪冠功臣，特別安排橋段來向福來喜致意，啦啦隊女孩們更在舞台上重新帶領大家跳起福來喜的應援曲。
其中，謝凱蒂更是邊跳邊落淚，已經完全藏不住情緒，淚水奪眶而出。最後，應援團長小白感性喊話，直呼：「福來喜真的是一位非常融入球隊的洋將...」說著說著也不自主掉下眼淚，還逗趣笑說，「謝凱蒂我以後不要再跟你站在一起了！」讓大家邊笑邊帶淚。
謝凱蒂賽後也在IG上解釋原因，「很多人問我說為什麼會哭的那麼慘？因為今天阿福還特地來找我們合影say goodbye，看到他出現在PS休息室，我眼淚瞬間潰堤。」她不捨地說，「從來沒有一個離開的球員，這麼用心來跟我們道別，還笑著安慰女孩們，『沒事，希望明年能回來』，這麼暖心的阿福誰會捨得啊？」
事實上，福來喜自2022年加入後，人氣非常高，與多位來台打拚的洋將們都有交情，因此被球迷們戲稱「里長伯」，親民的個性就連啦啦隊都非常愛他。如今，福來喜確定離開台灣，也讓總是帶給大家笑容的凱蒂罕見落淚，意外掀起大家話題。