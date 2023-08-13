無法遵守排隊的簡單規則？ASD跟ADHD的孩子需要不同方式的引導！

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當ADHD的衝動特質強烈時，一看到出現在眼前的鞦韆等遊樂器材，「想要快點玩」的衝動就會優於一切，其他排隊的孩子則會消失在他們的視線裡。至於有ASD的孩子，則可能根本無法理解「想玩鞦韆就必須排隊」的規則。
雖然有ADHD的人能隨著成長而控制衝動，但還是有不少人很難乖乖排隊。至於有ASD的人，即使理解「排成一列並依照順序」的規則，但遇到像銀行提款機或便利商店那種叉子型排隊的規則（所有人排成一列，機器或櫃檯空出來後，再上前使用）時，就會感到困惑，一不小心就會插隊，闖進空出的位置。
【當事人心聲】我已經說過好幾次排隊與輪流玩的規則了我家的孩子在玩遊樂器材時無法排隊，總是被周圍的小朋友指責。我每次都會跟她說明「想玩的孩子都會排隊，等輪到自己再玩」，但她就算當下能夠理解，過了幾天，又會發生同樣的事情。（S 小妹的母親）
＊確實說明排隊與輪流玩的規則。就算馬上忘記，也耐著性子繼續說明＊
如果發生在孩子身上，往往會誤以為那只是耍任性。但無論是因為ADHD或ASD的特質所造成的，都不能盲目斥責，請確實說明輪流玩的規則。
倘若原因是衝動，說不定會因為想玩的心情太強烈而大吵大鬧。這時，請先把孩子帶離現場，平靜地告訴他「不排隊就不能玩。想玩就要好好排隊」。
無法理解規則的情況也一樣，但說明時，如果能搭配排隊的圖，當事人就會更容易理解。請有耐心地一次又一次說明。當孩子好好排隊時，請用力稱讚他！這時候因為有「做到了！」的喜悅，就能更容易保留在記憶裡。
【生活指引】排隊這種小事當然做得到，但是很痛苦。有沒有什麼辦法可以解決？ADHD 的衝動特質雖然有程度上的差異，不過即使長大成人後，還是很容易保留下來。既然是社會規則，當然有辦法遵守；但如果無論如何都還是討厭排隊的話，不妨設定「獎勵自己的規則」，譬如「排隊排很久的日子，就可以多喝一杯啤酒」之類的。長大成人後，幾乎不會再有人稱讚自己，那就自己獎勵自己吧！這麼一來，討厭的事情或許也能變成「樂趣」。
本文摘選自《秒懂過動與自閉的內心世界》，究竟出版。
- 出版日期：2023年8月
- 作者介紹：
精神科醫師、醫學博士。東京國際大學醫療健康學部副教授、日本醫療科學大學兼任教授。曾任埼玉石心會醫院精神科部長、武藏之森醫院院長、東京國際大學人間社會學部專任教授，及該校教育研究推進機構專任教授。除了是精神科專科醫師，也是睡眠專科醫師，還擁有臨床心理士、公認心理師執照。
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- 王意中（王意中心理治療所所長／臨床心理師）
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58873
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