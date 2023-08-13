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無法遵守排隊的簡單規則？ASD跟ADHD的孩子需要不同方式的引導！

無法遵守排隊的簡單規則？ASD跟ADHD的孩子需要不同方式的引導！
無法遵守排隊的簡單規則？ASD跟ADHD的孩子需要不同方式的引導！

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】＊衝動性強，或是無法理解規則＊

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無法規矩地排隊等待，也是做為發展障礙診斷基準的典型特質。S小妹（八歲）經常不遵守依序使用公園遊樂器材的規則，總是被朋友阻止而吵架。

當ADHD的衝動特質強烈時，一看到出現在眼前的鞦韆等遊樂器材，「想要快點玩」的衝動就會優於一切，其他排隊的孩子則會消失在他們的視線裡。至於有ASD的孩子，則可能根本無法理解「想玩鞦韆就必須排隊」的規則。

雖然有ADHD的人能隨著成長而控制衝動，但還是有不少人很難乖乖排隊。至於有ASD的人，即使理解「排成一列並依照順序」的規則，但遇到像銀行提款機或便利商店那種叉子型排隊的規則（所有人排成一列，機器或櫃檯空出來後，再上前使用）時，就會感到困惑，一不小心就會插隊，闖進空出的位置。

ADHD-1
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【當事人心聲】我已經說過好幾次排隊與輪流玩的規則了

我家的孩子在玩遊樂器材時無法排隊，總是被周圍的小朋友指責。我每次都會跟她說明「想玩的孩子都會排隊，等輪到自己再玩」，但她就算當下能夠理解，過了幾天，又會發生同樣的事情。（S 小妹的母親）

＊確實說明排隊與輪流玩的規則。就算馬上忘記，也耐著性子繼續說明＊

ADHD2
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如果發生在孩子身上，往往會誤以為那只是耍任性。但無論是因為ADHD或ASD的特質所造成的，都不能盲目斥責，請確實說明輪流玩的規則。

倘若原因是衝動，說不定會因為想玩的心情太強烈而大吵大鬧。這時，請先把孩子帶離現場，平靜地告訴他「不排隊就不能玩。想玩就要好好排隊」。

無法理解規則的情況也一樣，但說明時，如果能搭配排隊的圖，當事人就會更容易理解。請有耐心地一次又一次說明。當孩子好好排隊時，請用力稱讚他！這時候因為有「做到了！」的喜悅，就能更容易保留在記憶裡。

【生活指引】排隊這種小事當然做得到，但是很痛苦。有沒有什麼辦法可以解決？

ADHD 的衝動特質雖然有程度上的差異，不過即使長大成人後，還是很容易保留下來。既然是社會規則，當然有辦法遵守；但如果無論如何都還是討厭排隊的話，不妨設定「獎勵自己的規則」，譬如「排隊排很久的日子，就可以多喝一杯啤酒」之類的。長大成人後，幾乎不會再有人稱讚自己，那就自己獎勵自己吧！這麼一來，討厭的事情或許也能變成「樂趣」。

《秒懂過動與自閉的內心世界》
《秒懂過動與自閉的內心世界》
本文摘選自《秒懂過動與自閉的內心世界》，究竟出版。

  • 出版日期：2023年8月
  • 作者介紹： 
　　岩瀨利郎

精神科醫師、醫學博士。東京國際大學醫療健康學部副教授、日本醫療科學大學兼任教授。曾任埼玉石心會醫院精神科部長、武藏之森醫院院長、東京國際大學人間社會學部專任教授，及該校教育研究推進機構專任教授。除了是精神科專科醫師，也是睡眠專科醫師，還擁有臨床心理士、公認心理師執照。

  • 各界推薦：
    • 王意中（王意中心理治療所所長／臨床心理師）
    • 蔡百祥（童伴心理治療所所長／臨床心理師）
    • 蔡傑爸（作家）
    • 曲智鑛（陶璽特殊教育工作室創辦人／身生實驗教育聯合創辦人）


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58873

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