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眼皮跳不停！專家提醒：吃這 3 種營養素能改善

眼皮跳不停！專家提醒：吃這 3 種營養素能改善
眼皮跳不停！專家提醒：吃這 3 種營養素能改善

Heho健康

眼皮跳不停，幾乎是所有人都曾發生過的經驗，多數人都以為「左眼跳財，右眼跳災」，而膽顫心驚。事實上，眼皮跳不停，除了可能是眼疾造成，也可能與營養素缺乏有關。

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中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，眼皮跳學名是「眼瞼抽搐（eyelid twitching）」，是因為眼睛周圍的小神經發炎，無法好好控制眼皮反應所導致，通常會持續數小時或幾天，讓人不勝其擾。

造成眼皮跳的 8 原因

  1. 生活不正常，常睡眠不足，造成身體疲累
  2. 3C 族群容易因用眼過度造成眼皮跳
  3. 工作忙碌、壓力過大
  4. 飲用太多咖啡、抽菸飲酒、吃太刺激辛辣的東西
  5. 飲食不均，鎂、鈣、B 群等與神經傳導有關的營養素不足
  6. 眼部疾病，如乾眼症、結膜炎、睫毛倒插等
  7. 藥物的副作用，如中樞神經刺激劑、支氣管擴張劑等
  8. 神經方面的疾病，例如顏面神經麻痺、腦腫瘤、顏面痙攣等
陳瑩山指出，眼皮跳不停通常不是大問題，也不代表就是中風，較可能與壓力或飲食有關。但根據統計，約有 1% 的眼皮跳可能是因為眼睛重症肌無力、腦腫瘤、蜘蛛網膜沾粘等造成顏面神經刺激，建議至眼科或神經內科檢查。



眼皮跳不停，可能與 3 營養素有關

Heho 健康營養師劉思妤表示，營養素缺乏造成，是造成眼睛跳不停最常見的原因，其中，鈣、鎂、維他命 B 群濃度不足是最大元凶。



鈣人體建構骨骼及牙齒的重要成分，同時扮演著調節心跳、肌肉收縮、血液凝固、神經傳導、釋放酵素等作用。當血液中鈣離子濃度符合標準時，有助於維持神經傳導穩定，缺乏時，除眼皮跳之外，還合併嘴角抽動。



鎂，又被稱為「天然的鎮定劑」，能調節神經系統，緩解情緒。劉思妤指出，攝取不足時，會造成眼瞼抽慉，進而影響睡眠。可從綠色蔬菜、堅果、花生、黑豆、糙米等攝取。

維他素 B 群

維生素 B 群，除了能幫助提振精神、維持健康外，劉思妤說，維生素 B 也有助於穩定神經，減低眼瞼肌肉抽搐或痙攣的發生。建議多吃糙米、燕麥、牛奶、瘦肉、深海魚等，或攝取維他素 B 群、魚油等營養補充品，讓活躍的眼皮安靜下來。



營養補充了，生活也要用 4 方法緩解

基本上，若眼皮跳不是持續很久，就無需過分擔心。陳瑩山提醒，除了維持健康的生活方式，也可用 4 個方法改善眼皮跳不停。

  1. 可採熱敷、平日多保養眼睛，放鬆壓力，避免用眼過度，適當休息。
  2. 多攝取抗氧化力的食物，如蔬果、深海魚等。
  3. 服用魚油、維他命 B 群、鈣、鎂等營養補充品，穩定並緩解周邊小神經。
  4. 減少飲用刺激性飲品，如咖啡、茶類等，有助於舒緩症狀。
陳瑩山提醒，若是眼睛重症肌無力，若有需要可注射肉毒桿菌來緩解。但如果出現長時間、大幅度的眼皮跳，就應該要小心是否為疾病的前兆，需就醫徹底檢查。





文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 眼皮跳不停！專家提醒：吃這 3 種營養素能改善

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