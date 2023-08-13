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造成眼皮跳的 8 原因
- 生活不正常，常睡眠不足，造成身體疲累
- 3C 族群容易因用眼過度造成眼皮跳
- 工作忙碌、壓力過大
- 飲用太多咖啡、抽菸飲酒、吃太刺激辛辣的東西
- 飲食不均，鎂、鈣、B 群等與神經傳導有關的營養素不足
- 眼部疾病，如乾眼症、結膜炎、睫毛倒插等
- 藥物的副作用，如中樞神經刺激劑、支氣管擴張劑等
- 神經方面的疾病，例如顏面神經麻痺、腦腫瘤、顏面痙攣等
眼皮跳不停，可能與 3 營養素有關
Heho 健康營養師劉思妤表示，營養素缺乏造成，是造成眼睛跳不停最常見的原因，其中，鈣、鎂、維他命 B 群濃度不足是最大元凶。
鈣
鈣人體建構骨骼及牙齒的重要成分，同時扮演著調節心跳、肌肉收縮、血液凝固、神經傳導、釋放酵素等作用。當血液中鈣離子濃度符合標準時，有助於維持神經傳導穩定，缺乏時，除眼皮跳之外，還合併嘴角抽動。
鎂
鎂，又被稱為「天然的鎮定劑」，能調節神經系統，緩解情緒。劉思妤指出，攝取不足時，會造成眼瞼抽慉，進而影響睡眠。可從綠色蔬菜、堅果、花生、黑豆、糙米等攝取。
維他素 B 群
維生素 B 群，除了能幫助提振精神、維持健康外，劉思妤說，維生素 B 也有助於穩定神經，減低眼瞼肌肉抽搐或痙攣的發生。建議多吃糙米、燕麥、牛奶、瘦肉、深海魚等，或攝取維他素 B 群、魚油等營養補充品，讓活躍的眼皮安靜下來。
營養補充了，生活也要用 4 方法緩解
基本上，若眼皮跳不是持續很久，就無需過分擔心。陳瑩山提醒，除了維持健康的生活方式，也可用 4 個方法改善眼皮跳不停。
- 可採熱敷、平日多保養眼睛，放鬆壓力，避免用眼過度，適當休息。
- 多攝取抗氧化力的食物，如蔬果、深海魚等。
- 服用魚油、維他命 B 群、鈣、鎂等營養補充品，穩定並緩解周邊小神經。
- 減少飲用刺激性飲品，如咖啡、茶類等，有助於舒緩症狀。
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 眼皮跳不停！專家提醒：吃這 3 種營養素能改善