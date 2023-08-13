放下毒性羞恥、尋求自我認同　從找一個信賴的人傾訴秘密開始

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這個過程需要先建立信任。我建議設定一個固定的時間，找自己信任的人或團體，一點一滴地揭露自己。先從談論自己的事情開始，這件事本質上就會讓好人們渾身不自在了。但隨著時間推移，他們就能把自己最不想讓人家知道的事說出來。
一旦建立起信任，就能開始找尋造成自己恐懼與羞恥的事物。我目睹了許多人一開始絕口不提與逃避，到後來都能在信任的人面前談論自己最深層、最黑暗的祕密。
雷德是一位戒酒中的酒精成癮者，也是不再當好人小組的一員，我就用他來舉例說明這個過程。
有一天晚上，雷德很晚才來小組報到，在一開始的三、四十分鐘裏，他一直保持沉默與距離。雷德在小組裏要不就是積極參與，要不就是保持沉默。他保持沉默時就是一個訊號，說明他在情緒方面有困擾。時機對了，我就問雷德說，他看起來悶悶不樂，怎麼了嗎？
當大家把注意力放在他身上時，他的表情從疏離變成了恐懼。他低頭看著自己的手，小聲地說：「我今晚本來沒有要來的。我其實本來想著乾脆再也不要來了。」
有些人就問他到底發生了什麼事，整個小組的人其實都在擔心他。
「我覺得太可怕了。」雷德說道：「我做了件非常可怕的事，我不知道怎麼面對你們。」
我開始想著他是能做什麼事，會讓大家想要批判他。一名小組成員則問他是不是外遇了。
雷德回應：「是更糟糕的事。太糟糕了，我不知道該不該跟你們說。」
接著大家不斷表達支持並鼓勵他，雷德終於克服了恐懼與羞恥，敞開心扉，娓娓道來。
「上禮拜我被老闆罵了一頓，然後又跟老婆吵架，我覺得很沮喪，跑出去買了一罐七百五十毫升的伏特加把自己灌醉。我毫無節制地一直喝一直喝，停不下來。」淚水順著雷德的臉頰留下，酒癮復發讓他覺得很羞恥。他從六個月前加入小組以來就沒碰過酒精了。他還積極參與匿名戒酒會，雖然在過去十二年間還是斷斷續續破戒過好幾次。
小組成員遞給他一盒面紙，雷德擦了擦眼淚，然後繼續講述他的故事，一邊啜泣，一邊跟大家揭露他的羞恥感：「我又變成以前那個我了，那個愛說謊又愛操控他人的我，我完全克制不了。」
我問他這件事發生之後，是否打過電話跟他的互助夥伴聊聊，或是繼續參加互助會。他搖了搖頭說自己破戒太多次了，他覺得沒有人在乎自己還去不去，甚至大家也不希望他再出現了。
許多小組成員都跟雷德說，他們不覺得雷德差勁，也無意批評他，他們能看得出雷德很痛苦。他們還說，非常佩服雷德在內心充滿羞愧的狀況下，還能來小組報到，並揭示自己的羞恥感。
過了一會兒，雷德又揭露了別的祕密：「還有，還沒結束。」他又開始啜泣，抬起手扶著額頭，搖了搖頭，一副相當厭惡自己的樣子。
「情況越來越糟。我上班的地方附近有脫衣秀，我這週還去看了兩次。」他看向地板，忍不住地哭泣。他時而哽咽時而啜泣地說：「我以前一直都表現得很好，現在都沒了，我覺得自己很沒價值，也不想活了。全都搞砸了！」
剩下的時間裏，小組成員不斷給予雷德支持，並鼓勵他把自己的羞恥感都說出來。他們告訴雷德：「你不差！沒有人會批評你！」不僅如此，大家也相當敬佩他能揭露自己的痛苦與羞恥。
小組成員還支持他跟妻子談談這些事、鼓勵他打電話給互助夥伴，並建議他繼續參加戒酒互助會。他們要求雷德在接下來的一週內，每天打一通電話給一位小組成員匯報自己的狀況。
當晚雷德離開小組時，很明顯看得出他很震驚也很害怕，但他也同時放下沉重的包袱。他得到了一群真朋友的支持，這群朋友發自內心希望他能安好。雷德是多麼害怕他的差勁會導致其他人疏離他、批評他，但這些事始終沒有發生。相反，他明白了不管他做了什麼，小組成員都會繼續喜歡他、繼續關心他。
放下毒性羞恥練習11安排一個週末，去山上或海邊旅行。可以的話，安排一個一週或以上的假期，去一個沒有人認識你的地方度假、沉澱；甚至獨自出國旅行。好好利用這個機會來自我觀察並反思。
寫寫日記、好好照顧自己。帶著這本書，多多嘗試書中突破自我的練習。回家以後，觀察自己有什麼改變，也請觀察你多久之後會開始變回老樣子。
蛻下變色龍的外皮當好人們放下毒性羞恥感，開始尋求自己的認同時，他們也會開始理解到幾件重要的事：
- 自己並不差勁。
- 沒必要做任何事情來博得他人認同。
- 沒必要隱瞞自己認為的缺點與過錯。
- 做自己同樣也能受人喜愛。
不完美才能與人交流。大多數的人傾向受到具有某些特點或是自我意識的人吸引。而變色龍通常不會有太多人喜歡或欣賞。
蛻下變色龍的外皮，學會取悅自己，好人們才得以擁有親密關係與渴望的感情。學著自我認同，才能散發生命的光彩與迷人的氣息。當你停止尋求認同，也不再隱瞞自己的缺點，才能為自己開一扇門，通往自己渴望的人生與愛情。
本文摘選自《毒性羞恥：讓男人不敢做自己、隱藏過錯、渴望認同的童年創傷》，好人出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58844
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