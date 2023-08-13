明星遭遣返！陳勢安上兩個通告被送回國　他犯重罪永不得入境美國

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來自大馬的祖雄昨（12）日發文表示，與懷孕的女友佳娜搭8小時火車準備入境烏克蘭，怎料，過境時被海關攔下，請他下火車，還警告「如果動作太慢，禁止你入境烏克蘭5年」，已經4年沒回家鄉佳娜，不忍祖雄獨自被遣返陌生國家，陪愛人再坐8小火車回波蘭，祖雄不解，明明有先確認馬來西亞入境烏克蘭不需要簽證，猜測可能是戰爭關係，邊境審查對外國人特別嚴格，或是沒有符合其他規定。
小禎疑似美金申報問題被遣返
胡瓜曾在節目上透露，當年女兒小禎在瑞士唸書，有一年暑假提著大包小包返台，他雖然感到困惑，但也沒多問，直到暑假結束，小禎突然跟他說「不念了」，想改申請美國的學校，赴美前，胡瓜特地換了美金讓她帶在身上，不料，隔天發現小禎竟然還在家，「她在海關被查到身上帶著2萬美金，被原機遣返」，胡瓜還因此吃上官司，而小禎也就此留在台灣發展。
孫安佐被依《非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪》遭遣返
孫鵬、狄鶯獨子孫安佐2018年3月因為一句玩笑話，在美國涉犯恐攻等重罪被逮捕，歷經9個月認罪協商、關押、訴訟，聯邦地方法院認為孫安佐還年輕，也已經被關押足夠的天數，宣判刑滿獲釋，不過原持有的學生簽證到期，便將他轉至移民拘留中心，接著遞解出境，終身不得再入境美國。
陳勢安因居留證問題被遣返馬來西亞
陳勢安2010年從馬來西亞來到台灣樂壇發展，未料，自掏腰包、幾乎傾家蕩產錄完第二張專輯《天后》，準備開始跑宣傳時，卻因為居留證問題，只唱了一場校園、參加一場《麻辣天后宮》節目錄影，就被遣返回馬來西亞，往後幾個月成了失業人口，沒有收入的他罹患憂鬱症，所幸〈天后〉一曲幾個月後在台灣KTV爆紅，後來再和畢書盡唱紅〈勢在必行〉，事業才見起色。