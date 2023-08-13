NBA／進入籃球名人堂！熱火Wade感性發言：我的信念比質疑更堅強

美國籃球名人堂（奈史密斯籃球名人紀念堂 ：Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）今（13）日進行頒獎典禮，熱火隊史上最強球星「閃電俠」Dwyane Wade（韋德）獲得現場熱列歡迎，尤其引言人是他的偶像Allen Iverson，Wade感謝這位老大哥做的一切，他所經歷不少傷痛又復出，經歷膝傷又奪冠，他是Wade，不放棄的男人，他在頒獎典禮說：「我站在這個舞台上，因為我的信念始終比任何人的質疑更強大。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 Dwyane Wade生涯入選13次明星賽，得分23,165、4,933 籃板、5,701助攻，2006年總冠軍賽MVP，2010年明星賽MVP，還有3次NBA總冠軍，不過他也歷經半月板手術，這讓他以前擁有的彈跳能力降低，速度也有所影響。但他說：「我從未讓我的傷病定義我，我站在這個舞台上，因為我的信念始終比任何人的質疑更強大。這從來都不是關於你遭遇的挫折，而是你如何做出回應，你所遭受的打擊是動力，人們給你設定的上限其實是激勵。」第一年打完賽季，Shaquille O'Neal就跟他說：「你以後會進名人堂」，因為這是他搭配過最好的後衛，懂得傳球，分享，還懂得切入，製造隊友空間。Kobe Bryant也曾被拿來跟Dwyane Wade相比，兩人都很有好勝心，不過Dwyane Wade生涯受傷更多，也難怪他會有感而發，並且感謝他老爸跟其他隊友支持。NBA／Gasol與Kobe家族情同一家人 愛女取名「滿滿洋蔥」NBA／Pau Gasol盛讚馬刺：偉大的球隊！永遠珍惜那3年時光NBA／Gasol與Kobe天生一對的兄弟情 湖人王朝經典雙人組合NBA／戰神Iverson為Wade進入籃球名人堂榮耀！穿特製球衣西裝出席